​"Посмотрю, смогу ли это сделать": Трамп объяснил, от чего зависит его поездка в Москву на 9 Мая

Президент Дональд Трамп хотел бы присутствовать на торжествах в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Лидер США отметил, что, однако, есть сложности, поскольку в начале мая будет разгар избирательного сезона, но подчеркнул, что определённо подумает над поездкой, поскольку его пригласил Владимир Путин.

"Это очень важное дело: празднование окончания [Великой Отечественной] войны. Это очень важное дело, так что я высоко ценю приглашение", - сказал Трамп.

Очередные всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. Трамп примет в них участие и будет вновь баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии.

Путин пригласил Трампа на мероприятия по случаю 75-летия Победы во время их двусторонней встречи, которая состоялась в июне в японской Осаке на полях саммита "Группы двадцати" (G20). Американский президент в свою очередь заверял прежде, что очень серьёзно обдумает это приглашение.