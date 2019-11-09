Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос об отводе войск в районе Петровского остается открытым
Правительство России снизило тарифы на мусор: Люди должны почувствовать изменени...
Киселев обличил канал Порошенко
На полуостров и обратно: начались продажи билетов на поезда в Крым
Главная / Политика

​"Посмотрю, смогу ли это сделать": Трамп объяснил, от чего зависит его поездка в Москву на 9 Мая

09 ноября 2019, 01:54  •  161 • Политика
Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что российский коллега Владимир Путин пригласил его на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву. Глава США признался, что не знает, сможет ли поехать, поскольку визит придётся на самый разгар избирательной кампании. Однако Трамп подчеркнул, что хотел бы присутствовать на торжественных мероприятиях.
Президент Дональд Трамп хотел бы присутствовать на торжествах в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Лидер США отметил, что, однако, есть сложности, поскольку в начале мая будет разгар избирательного сезона, но подчеркнул, что определённо подумает над поездкой, поскольку его пригласил Владимир Путин.
"Это очень важное дело: празднование окончания [Великой Отечественной] войны. Это очень важное дело, так что я высоко ценю приглашение", - сказал Трамп.
Очередные всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. Трамп примет в них участие и будет вновь баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии.
Путин пригласил Трампа на мероприятия по случаю 75-летия Победы во время их двусторонней встречи, которая состоялась в июне в японской Осаке на полях саммита "Группы двадцати" (G20). Американский президент в свою очередь заверял прежде, что очень серьёзно обдумает это приглашение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



161
Источник
Похожие новости
09 ноября 2019, 03:09
Участники конференции по нераспространению ядерного оружия обсудили кризисы и надежды
08 ноября 2019, 19:24
Россия выделит средства на улучшение инфраструктуры на границе с Казахстаном
09 ноября 2019, 01:54
"НАТО рискует устареть": Помпео продолжил критику альянса вслед за Макроном
08 ноября 2019, 19:24
Песков прокомментировал слова Макрона о сценариях развития России
08 ноября 2019, 22:39
Иммунитет президента не позволяет штрафовать Путина. Но это не точно - Песков
08 ноября 2019, 23:54
В МИД РФ обвинили США в давлении на ряд стран при голосовании по переносу Первого комитета
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2019, 00:28
"Зеленский ПРОЗЕВАЕТ ПЕРЕВОРОТ!" Соловьев напомнил две ВЕЛИКИЕ или СУДЬБОНО...
09 ноября 2019, 01:54
В Челябинске избили депутата от "Единой России": "Напали вшестером, по...
09 ноября 2019, 01:54
Австралийка сказала парню, что уходит от него, а он тут же разбогател
09 ноября 2019, 01:54
В Кремле оценили возможность штрафа для президента России
09 ноября 2019, 01:39
«Эффективное оружие сдерживания»: как гиперзвуковая ракета «Циркон» усилит возможност...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2019, 03:39
Последний участок и провокация? Киев не ответил сигнальной ракетой, ОБСЕ сбежали - источник
03 ноября 2019, 23:09
Напуганные гибелью товарищей грузинские снайперы рассказали правду о Евромайдане
06 ноября 2019, 21:54
Не верьте, вам врут: "Российских солдат закидали камнями и ботинками в Сирии"
07 ноября 2019, 10:54
"Аж документы швырнул. Но не в лицо": Как "циничный" Лавров довел украинского министра
06 ноября 2019, 02:24
"Это не Евровидение": На MTV объяснили, как украинка Maruv стала "Лучшим российским исполнителем"
02 ноября 2019, 11:09
Политолог оценил заявление об аргументе «Нафтогаза» по поводу транзита
07 ноября 2019, 04:24
"Зрелище для потомков": Берега Балтийского моря усыпали "ледяные яйца"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.