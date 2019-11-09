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"Посмотрю, смогу ли это сделать": Трамп объяснил, от чего зависит его поездка в Москву на 9 Мая
09 ноября 2019, 01:54 • 161 • Политика
Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что российский коллега Владимир Путин пригласил его на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву. Глава США признался, что не знает, сможет ли поехать, поскольку визит придётся на самый разгар избирательной кампании. Однако Трамп подчеркнул, что хотел бы присутствовать на торжественных мероприятиях.
Президент Дональд Трамп хотел бы присутствовать на торжествах в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Лидер США отметил, что, однако, есть сложности, поскольку в начале мая будет разгар избирательного сезона, но подчеркнул, что определённо подумает над поездкой, поскольку его пригласил Владимир Путин.
"Это очень важное дело: празднование окончания [Великой Отечественной] войны. Это очень важное дело, так что я высоко ценю приглашение", - сказал Трамп.
Очередные всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. Трамп примет в них участие и будет вновь баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии.
Путин пригласил Трампа на мероприятия по случаю 75-летия Победы во время их двусторонней встречи, которая состоялась в июне в японской Осаке на полях саммита "Группы двадцати" (G20). Американский президент в свою очередь заверял прежде, что очень серьёзно обдумает это приглашение.
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