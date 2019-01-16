"Посмотрите, в какую пропасть вас загнали": Кадыров "рассекретил" миф Запада о двух "чеченских батальонах" на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров развенчал публикацию британской The Times о двух "чеченских батальонах" на Украине. По его словам, в этой статье важен сам факт того, что украинские спецслужбы наняли, вооружили и сотрудничают с боевиками. "Обращаюсь к украинскому народу, который всегда считал и считаю братским и самым родным для русского и других народов России. Посмотрите, в какую пропасть вас загнали", - посетовал глава Чечни.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал публикацию в британской The Times о двух "чеченских батальонах" на Украине. По его словам, в этой связи важно понимать, что украинские спецслужбы наняли, вооружили экстремистов и сотрудничают с боевиками.

"Конечно, утверждения, что под Мариуполем воюют два "чеченских батальона", основаны на байках украинского агитпропа, пытающегося внушить своим западным хозяевам, что в боевых действиях против ДНР и ЛНР принимают участие граждане России", - отметил он.

При этом, указал Кадыров, "по неопровержимым данным, которыми мы располагаем, фактически нет никаких батальонов, состоящих из чеченцев".

Есть люди, которые "путём угроз и шантажа" были записаны в так называемые добровольцы.

В действительности, пояснил он, они "являются уголовниками, которые выпущены из тюрем или стали жертвами незаконного преследования на Украине".

"Лицемерная политика Запада, предусматривающая деление террористов на своих "хороших" и чужих "плохих", породила кровавую дугу от Афганистана до Ливии. В неё назло России включена и Украина", - добавил он.

Чеченский лидер призвал Украину одуматься. Граждане Незалежной должны наконец понять, до чего их довели западные умы.

"Посмотрите, в какую пропасть вас загнали. Вас делят по религиозным, национальным и территориальным признакам. Это прямая дорога к развалу страны и народной трагедии", - подчеркнул он, добавив, что народу Украины надо понимать, что "Порошенко и его "друзья" сбегут так же, как и Саакашвили из Грузии", а простые граждане на десятилетия потеряют страну.