"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Белоруссии при Тихановской

Политолог Олег Александров дал оценку происходящему в Белоруссии. Он выразил мнение в беседе с корреспондентом Nation News.

Эксперт предположил, что многие участники несанкционированных акций протеста могут попросту не осознавать, чем с большой долей вероятности обернётся для страны государственный переворот.

Он заметил, что основную часть экономики страны составляет промышленная база, которая досталась в наследство от Советского Союза. Но если избранный лидер Александр Лукашенко хорошо знает, что делать с этим достоянием, то его бывшая главная конкурентка Светлана Тихановская говорит лишь о "шоковой терапии".

Она подразумевает массовые увольнения, приватизацию заводов, рост безработицы. То есть, по сути, экс-кандидат предлагает сомнительный путь прибалтийских стран.