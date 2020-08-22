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"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Белоруссии при Тихановской

22 августа 2020, 04:20  •  29 • Политика
Политолог Олег Александров показал протестующим, каким могло бы быть будущее Белоруссии при Светлане Тихановской у руля государства. Он заметил, что экс-кандидат фактически предлагает путь прибалтийских стран, куда бежала. Однако Эстония, Латвия и Литва сейчас живут практически лишь за счёт "подачек и дотаций ЕС", заметил эксперт.
Политолог Олег Александров дал оценку происходящему в Белоруссии. Он выразил мнение в беседе с корреспондентом Nation News.
Эксперт предположил, что многие участники несанкционированных акций протеста могут попросту не осознавать, чем с большой долей вероятности обернётся для страны государственный переворот.
Он заметил, что основную часть экономики страны составляет промышленная база, которая досталась в наследство от Советского Союза. Но если избранный лидер Александр Лукашенко хорошо знает, что делать с этим достоянием, то его бывшая главная конкурентка Светлана Тихановская говорит лишь о "шоковой терапии".
Она подразумевает массовые увольнения, приватизацию заводов, рост безработицы. То есть, по сути, экс-кандидат предлагает сомнительный путь прибалтийских стран.
В Прибалтике, куда убежала Тихановская, тоже произошла приватизация. Теперь люди спасаются подачками и дотациями ЕС, уезжают на работу в Западную Европу, - заметил Александров.

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