"Посмотрите на мою лужайку": Елизавета II обвинила Трампа в порче своего газона

Речь идет о газоне на лужайке перед Букингемским дворцом, который оказался поврежден в результате приземления на него вертолетов президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Sunday Times.

Причем посадку вертолеты совершали не один раз, а приземлялись дважды в день - на протяжении всего времени визита Трампа в Великобританию в июне этого года. Теперь на газоне остались глубокие борозды.

"Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена", - процитировал королеву источник, близкий к Моррисону.

Добавим, что визит Дональда Трампа в Лондон оказался очень противоречивым, десятки тысяч британцев протестовали против него.