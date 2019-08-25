|
"Посмотрите на мою лужайку": Елизавета II обвинила Трампа в порче своего газона
25 августа 2019, 16:24 • 138 • Политика
Королева Великобритании и Австралии пожаловалась на свою испорченную вертолетами президента США Дональда Трампа лужайку австралийскому премьеру Скотту Моррисону. По словам Елизаветы II, газон абсолютно испорчен, пишут СМИ.
Речь идет о газоне на лужайке перед Букингемским дворцом, который оказался поврежден в результате приземления на него вертолетов президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Sunday Times.
Причем посадку вертолеты совершали не один раз, а приземлялись дважды в день - на протяжении всего времени визита Трампа в Великобританию в июне этого года. Теперь на газоне остались глубокие борозды.
"Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена", - процитировал королеву источник, близкий к Моррисону.
Добавим, что визит Дональда Трампа в Лондон оказался очень противоречивым, десятки тысяч британцев протестовали против него.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
138
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 августа 2019, 12:54
|
23 августа 2019, 14:12
|
25 августа 2019, 01:39
|
22 августа 2019, 00:39
|
24 августа 2019, 04:39
|
19 августа 2019, 04:24
|
21 августа 2019, 05:09