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"Посмотреть, живой или неживой": В Белоруссии объяснили военные сборы на границе с Россией

04 августа 2020, 22:00  •  141 • В мире
В Белоруссии нашли объяснение мобилизации, которая может пройти в приграничных с Россией областях. В Минобороны страны заявили, что хотят просто проверить людей. "Посмотреть в лицо человеку, живой или неживой", - цитируют СМИ.
В Белоруссии нашли неожиданное объяснение мобилизации, которая может состояться в приграничных с Россией областях. В Минобороны страны прокомментировали, что хотят проверить военнообязанных.
"Проходят плановые мероприятия, никакие сборы не начинаются. Плановые мероприятия, которые проходят ежедневно в военкомате, уточнение документов. Просто людей вызывают, чтобы уточнить их документы, посмотреть в лицо человеку, живой или неживой. Посмотреть предписания. Всё", - цитирует Daily Storm.
При этом военные уточнили, что сборов по всей Белоруссии не планируется. Ранее сообщалось, что мобилизация идёт в Витебской области. СМИ писали, что это плановое мероприятие.
Напомним, по данным военкора Семёна Пегова, мобилизация проходит в приграничных с Россией областях. Будет она распространяться на всю страну или коснётся лишь приграничных районов, пока неизвестно.
Как сообщил в своём Telegram-канале Семён Пегов, в соседнем государстве объявлена 25-дневная мобилизация. Военкоматы рассылают повестки мужчинам в возрасте до 35 лет, которые до этого проходили военную службу. Пока речь идёт о приграничной Витебской области, пишет Семён Пегов. Некоторых людей обзванивают лично.

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