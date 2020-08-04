"Посмотреть, живой или неживой": В Белоруссии объяснили военные сборы на границе с Россией

В Белоруссии нашли неожиданное объяснение мобилизации, которая может состояться в приграничных с Россией областях. В Минобороны страны прокомментировали, что хотят проверить военнообязанных.

"Проходят плановые мероприятия, никакие сборы не начинаются. Плановые мероприятия, которые проходят ежедневно в военкомате, уточнение документов. Просто людей вызывают, чтобы уточнить их документы, посмотреть в лицо человеку, живой или неживой. Посмотреть предписания. Всё", - цитирует Daily Storm.

При этом военные уточнили, что сборов по всей Белоруссии не планируется. Ранее сообщалось, что мобилизация идёт в Витебской области. СМИ писали, что это плановое мероприятие.

Напомним, по данным военкора Семёна Пегова, мобилизация проходит в приграничных с Россией областях. Будет она распространяться на всю страну или коснётся лишь приграничных районов, пока неизвестно.

Как сообщил в своём Telegram-канале Семён Пегов, в соседнем государстве объявлена 25-дневная мобилизация. Военкоматы рассылают повестки мужчинам в возрасте до 35 лет, которые до этого проходили военную службу. Пока речь идёт о приграничной Витебской области, пишет Семён Пегов. Некоторых людей обзванивают лично.