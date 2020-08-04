|
"Посмотреть, живой или неживой": В Белоруссии объяснили военные сборы на границе с Россией
04 августа 2020, 22:00 • 141 • В мире
В Белоруссии нашли объяснение мобилизации, которая может пройти в приграничных с Россией областях. В Минобороны страны заявили, что хотят просто проверить людей. "Посмотреть в лицо человеку, живой или неживой", - цитируют СМИ.
В Белоруссии нашли неожиданное объяснение мобилизации, которая может состояться в приграничных с Россией областях. В Минобороны страны прокомментировали, что хотят проверить военнообязанных.
"Проходят плановые мероприятия, никакие сборы не начинаются. Плановые мероприятия, которые проходят ежедневно в военкомате, уточнение документов. Просто людей вызывают, чтобы уточнить их документы, посмотреть в лицо человеку, живой или неживой. Посмотреть предписания. Всё", - цитирует Daily Storm.
При этом военные уточнили, что сборов по всей Белоруссии не планируется. Ранее сообщалось, что мобилизация идёт в Витебской области. СМИ писали, что это плановое мероприятие.
Напомним, по данным военкора Семёна Пегова, мобилизация проходит в приграничных с Россией областях. Будет она распространяться на всю страну или коснётся лишь приграничных районов, пока неизвестно.
Как сообщил в своём Telegram-канале Семён Пегов, в соседнем государстве объявлена 25-дневная мобилизация. Военкоматы рассылают повестки мужчинам в возрасте до 35 лет, которые до этого проходили военную службу. Пока речь идёт о приграничной Витебской области, пишет Семён Пегов. Некоторых людей обзванивают лично.
141
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 июля 2020, 09:05
|
30 июля 2020, 01:05
|
30 июля 2020, 05:05
|
03 августа 2020, 21:15
|
04 августа 2020, 00:25
|
29 июля 2020, 06:05
|
01 августа 2020, 12:25