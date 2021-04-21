"Посмотрели и отправились восвояси…": Митинг за Навального в Кемерово прошёл "по-домашнему"

Несанкционированный митинг за блогера Алексея Навального в Кемерово прошёл "по-домашнему". Руководитель местного корпункта Царьграда рассказала, что на улицах можно было заметить "группки растерянных подростков": "Посмотрели и отправились восвояси…".

Руководитель корпункта Царьграда в Кемерово Лариса Маруцак рассказала в программе "Царьград. Главное", как прошёл несанкционированный митинг в поддержку блогера Алексея Навального в её городе.

Она заметила, что на площади, где, согласно планам организаторов, должны были развернуться основные события, фактически ничего не происходило. Там присутствовало много полиции, время от времени можно было наблюдать группы молодых людей: "Посмотрели и отправились восвояси…".

Небольшая активность демонстрантов отмечалась в квартале от центральной площади, возле местного драматического театра. В незаконной акции приняли участие всего несколько десятков человек.

Согласно последним данным, были задержаны 29 митингующих. Таким образом, демонстрация фактически не состоялась, констатировала Маруцак:

Ходили маленькие группки людей, растерянных подростков, которые смотрели и не знали, куда им идти. Ходили пенсионеры, которые не могли пройти из-за того, что была оцеплена площадь, они мирно беседовали с полицейскими, расспрашивали - что происходит.

Складывается ощущение, что в столице Кузбасса "всё прошло по-домашнему", констатировал ведущий "Первого русского" Юрий Пронько.