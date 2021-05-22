"Посмеявшийся" над Россией эстонец расставил "точки над i": "Русские… в тренде?!"

"Посмеявшийся", а в частности рассказавший о том, что именно смешит европейцев в России, невольно расставил все "точки над i": "Русские… в тренде?!"

В эстонской газете Postimees автор выдал целую статью о том, что же, по мнению европейцев, смешного в русских. Он отметил, что смешат в русских и шубы, которые "непрактичные и старомодные", в то время как европейцы предпочитают пуховики, и халаты вместо "удобной" европейской одежды, в которой из кухни сразу можно выйти в магазин, и "слишком яркая" одежда, и "слишком дорогая" одежда, и "слишком брендовая одежда" - всё это, по его словам, смешит европейских граждан. Кроме этого, он добавил, что смешно также то, что русские купаются в море в бикини и плавках, в то время как "прогрессивные" европейцы делают это в "шортах-бермудах" и закрытых купальниках. Также, по его словам, смущает то, что русские якобы неулыбчивые.

В Рунете не стали молчать, а коротко и доходчиво ответили "удивлённому" и "смешливому" эстонцу.

Во-первых, по словам пользователей из России - "смех без причины - признак дурачины", пишет Юрий Сумин. Во-вторых, удивлённому шубами автору предложили в своём пуховике проехаться в Якутию, которая также является частью России.

"Все о шубах, а я о халате, так это красота свобода и комфорт, а одеваться в армии за 30 сек. научили", - добавил Иван Самойлов.

Подвёл же итог пользователь Лекс Неверю. По его мнению, можно долго оспаривать слова "истинных европейцев", когда те сначала говорят об "одетых однотонно мрачных русских", а потом обвиняют в "излишне яркой одежде". Но из всех этих заявлений ясно одно:

"То, что в тренде... русские?! О них нужно говорить, писать, их необходимо осуждать, сдерживать, требовать объяснения, над ними "можно" снисходительно улыбаться, или рассуждать на тему почему они такие... Остался один шаг для понимания - в таких статьях кроме ненависти появится... восхищение. Все наши попытки "понравиться" изначально были смехотворны, нас никогда не поймут люди, живущие по принципу "или ты вытираешь ноги, или о тебя", - отметил он.