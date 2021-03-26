"Посмеяться и жить дальше": Русские посоветовали мексиканцам не надеяться на маски для носа

Русские врачи и эксперты посоветовали мексиканцам не очень-то надеяться на инновационную разработку - маски для носа. "Посмеяться и жить дальше", - призвал врач-терапевт и блогер Филипп Кузьменко.

В Мексике появились назальные маски - барьерная защита исключительно для носа.

"Полумасочный режим: в Мексике своё понимание соблюдения антиковидных мер", - иронизирует автор Telegram-канала "Пул №3".

В презентационном видеоролике учёные Густаво Акоста Альтамирано и Ана Мария Гонсалес демонстрируют, как едят и пьют за столом в крошечных масках, прикрывающих только нос.

Мексиканские учёные считают, что назальная маска пригодится не только во время еды, но ещё во время чистки зубов или визита к стоматологу. Mask Eating, а именно такое название получила разработка, уже имеет патент. Подробности опубликованы на сайте правительства Мексики.

В России посоветовали мексиканцам не слишком надеяться на такие маски. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков назвал нормальной идеей защитить хотя бы носовую полость. Но мексиканским учёным ещё предстоит доказать, что их разработка действительно защищает. Патент - совсем не гарантия клинической эффективности такого индивидуального средства защиты.

По мнению врача-терапевта и блогера Филиппа Кузьменко, вместо назальной маски можно запросто носить клоунский нос - эффективность будет одинаковой. Он подчеркнул: к реальной защите от COVID-19 Mask Eating не имеет никакого отношения. Основная масса вирусных частиц идёт через рот.

"С практической точки зрения это какая-то полная ерунда - в плане того, что, когда человек ест, можно не снимать. В кафе можно не снимать, да, но дома же вряд ли кто-то ходит в маске, это же совсем уже глупость. Это изобретение ради изобретения, чтобы посмеяться, улыбнуться и жить дальше. Пусть ребята там развлекаются", - заявил врач порталу BFM.ru.