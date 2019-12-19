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"Посмеялся над Путиным, задав острый вопрос": Украинские СМИ пытаются выдать позор Цимбалюка за победу
19 декабря 2019, 23:39 • 45 • Политика
Президент России Владимир Путин пошутил в ответ на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка о танках на Кубани. Украинские СМИ выставляют высмеянного журналиста героем.
На пресс-конференции Владимира Путина украинский журналист Роман Цимбалюк задал российскому лидеру "острый вопрос". Ответ главы России выставил украинца на посмешище, но украинские СМИ всё равно записали себе "победу".
Украинский журналист заявил на пресс-конференции, что Россия относилась бы к Украине иначе, если бы украинские танки стояли на Кубани. В ответ Путин поинтересовался у Цимбалюка, какие именно танки он имеет в виду - советские Т-72 или Т-34? На это журналист сказал, что на Украине "основной танк - Т-64, произведённый в Харькове".
Примечательно, что украинские СМИ рассказали только об "остром вопросе" Цимбалюка, умолчав об ответе президента России. Отдельные издания и вовсе написали, что вопрос украинского журналиста поставил российского лидера в тупик.
Напомним, что, несмотря на заявления украинских СМИ о том, что пресс-конференция Путина никому не интересна, те же самые СМИ вели трансляцию мероприятия, ловя каждое слово российского лидера. Впрочем, либеральные, оппозиционные и иностранные СМИ поступили точно также.
Фото: скриншот Twitter/@Dialog_UA
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