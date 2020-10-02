"Послушай, ты. В первый бы день умер!": Экс-кремлёвский врач вывалил на Навального неприятную правду

Последние заявления блогера о том, что его якобы "отравил" президент России Владимир Путин, а также упоминания в СМИ и сообщения из серии, что "Алексей Навальный считает, что омские медики хотели его смерти", вызвали резкую критику в адрес оппозиционера.

Не сдержался и бывший главный врач кремлёвской больницы, главврач московской городской больницы №71, известный телеведущий Александр Мясников.

"Послушай, ты: хотели бы - ты бы ещё в первый день умер!" - вывалил он на Навального в своём авторском Telegram-канале "ДОКТОР МЯСНИКОВ" неприятную правду.

Взывать к совести оппозиционера врач также не стал, не без сарказма заметив, что её у блогера нет.

"Но высказать своё возмущение и отвращение хочу и имею на это право", - заявил Мясников, напомнив, что ранее тот бросил обвинения в адрес Путина, а теперь и в адрес "медиков, которые спасли ему жизнь".

Врач прямо намекнул на то, что Навальному, как гражданину Российской Федерации, следует по закону ответить за клевету и оскорбления.

"Разве российский гражданин не должен отвечать по закону за клевету и оскорбления?!" - отметил Мясников, признавшись, что теперь ненавидит Навального.