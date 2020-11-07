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"Последует в ближайшее время": МИД Белоруссии отреагировал на второй пакет санкций от ЕС

07 ноября 2020, 01:00  •  38 • Политика
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз рассказал о реакции ведомства на второй пакет индивидуальных санкций против граждан республики, которые ввёл Евросоюз. "Последует в ближайшее время" - обещан ответ.
Ранее стало известно о введении второго пакета индивидуальных санкций. В "чёрный список" попали президент Александр Лукашенко, его старший сын Виктор и ещё 13 человек. Они потеряют доступ ко всем активам в Европе, а также не смогут пересекать границы стран ЕС.
По словам Анатолия Глаза, в МИД Белоруссии сейчас идёт спокойное и внимательное изучение пакета санкций.
"Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время", - цитирует пресс-секретаря ведомства РИА "Новости".
Решение о том, что Лукашенко включат в расширенный санкционный список, было принято 12 октября. В течение трёх недель в ЕС составляли и согласовывали полный перечень граждан Белоруссии, к которым будут применены ограничительные меры.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. За Александра Лукашенко проголосовали, согласно официальным данным ЦИК, 80,1% граждан. В Евросоюзе результаты выборов не признали и начали давление, призывая к "конструктивному диалогу с белорусской оппозицией". В первый санкционный список попали 40 граждан Белоруссии, которых в ЕС посчитали причастными к фальсификации итогов выборов, а также насилию над протестующими на улицах городов.

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