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"Последствия перформансов Праги": Чешское пиво предложили запретить

20 апреля 2021, 14:45  •  218 • Политика
Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев высказал мысль ввести ограничения на импорт пива из Чехии. По его мнению, это поможет не только "очухаться" Чехии, но и снизить уровень алкоголизма в России.
Глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев считает, что санкции против чешской продукции смогут снизить популярность алкоголя в России и повлияют на политику Праги. Об этом он сказал в эфире радиостанцией "Говорит Москва". Хамзаев предложил запретить ввозить чешское пиво в Россию.
Он заявил, что этот метод нормален для того, чтобы "политические группы в Чехии понимали, что их политические перформансы, высказывания будут нести конкретный экономический характер для их страны". Хамзаев назвал это своего рода санкциями.
"У нас в России с пивом проблем нет. Надо просто запретить всё чешское пиво сюда на поставку, пусть они там сами его пьют", - заявил он.
Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который случился в 2014 году.
МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

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