"Последствия перформансов Праги": Чешское пиво предложили запретить

Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев высказал мысль ввести ограничения на импорт пива из Чехии. По его мнению, это поможет не только "очухаться" Чехии, но и снизить уровень алкоголизма в России.

Глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев считает, что санкции против чешской продукции смогут снизить популярность алкоголя в России и повлияют на политику Праги. Об этом он сказал в эфире радиостанцией "Говорит Москва". Хамзаев предложил запретить ввозить чешское пиво в Россию.

Он заявил, что этот метод нормален для того, чтобы "политические группы в Чехии понимали, что их политические перформансы, высказывания будут нести конкретный экономический характер для их страны". Хамзаев назвал это своего рода санкциями.

"У нас в России с пивом проблем нет. Надо просто запретить всё чешское пиво сюда на поставку, пусть они там сами его пьют", - заявил он.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который случился в 2014 году.

МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.