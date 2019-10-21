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"Последствия никто не просчитывает": Сатановский объяснил механизм любых народных бунтов
21 октября 2019, 19:54 • 108 • Политика
Политолог Евгений Сатановский у себя на странице в соцсети напомнил, что "массовые уличные протесты - одна из самых распространённых форм общественных отношений". Эксперт объяснил механизм любых народных бунтов, отметив, что для создания протестной ситуации "регион и страна не важны", а "причины всегда есть". Он подчеркнул также, что "последствия никто не просчитывает".
"Массовые уличные протесты, последствия которых сегодня труднопредсказуемы, - одна из самых распространённых форм общественных отношений", - такое мнение в своём телеграм-канале "Армагеддоныч" высказал известный политолог Евгений Сатановский. Рассуждая о механизме народных бунтов, он отметил, что неважно, за что или против чего они организуются.
"Или это протесты по случаю приговоров задержанным во время разгона предыдущих протестов, - поясняет далее политолог, - социальные сети помогают собрать толпу. А дальше всё зависит от ситуации".
Сатановский по пунктам объяснил механизм любых народных бунтов. Он указал на то, что для возникновения протестной ситуации "регион и страна не важны": "В Чили или Франции, китайском Гонконге или испанской Каталонии, Тунисе или Ливии, Сирии или Йемене, Судане или Алжире, на Украине или в Грузии, в Армении или Киргизии всё одинаково", отметив, что "Лондон, Нью-Йорк и Москва - не исключение".
Всегда есть одна важная составляющая - толпа. Её разгоняют, но после приходит новая толпа. "Причины всегда есть. Нет причин, найдутся поводы, - подчёркивает Сатановский. - Снести старую власть, снизить цены на бензин, отменить налог или ввести льготы, покарать преступника или отпустить задержанных".
По мнению политолога, "искать, кто за всем этим стоит, бессмысленно". "Иногда кто-то стоит. Иногда нет, - поясняет свою мысль эксперт. - Мода пошла. Механизм организации известен, и завести его несложно".
Сатановский напомнил также, что "все всегда не любят власти". И не важно, бедная это страна или богатая. Однако предупреждает, что "последствия всегда плохи, а иногда ужасны, но их никто никогда не просчитывает". "Как из этого замкнутого круга выйти, неясно, - резюмирует эксперт. - Думать надо".
Фото: скриншот телеграм-канала "АРМАГЕДДОНЫЧ"
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