"Последствия не заставят долго ждать": В МИД обрубили надежду Украины и на шантаж и на безнаказанность после захвата танкера

Ранее СБУ сообщила о задержании российского танкера NEYMA. по версии СБУ в момент провокации с тремя украинскими судами тот "был использован для перекрытия Керченского пролива". Украинской стороной танкер расценивается как "вещественное доказательство", на которое спецслужбы Незалежной намерены требовать наложить арест.

В МИД России сразу же осадили украинскую сторону. Российские дипломаты, заранее обрубив все надежды Украины на шантаж и безнаказанность, жестко предупредили, что "последствия не заставят себя ждать".

"Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - подчеркнули в МИД России.

Тем временем в России захват танкера назвали пиратством. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин подчеркнул, что если речь идет об акции мщения с украинской стороны за керченскую провокацию, то "в этом случае это пиратские действия, которые неминуемо приведут к обострению российско-украинских отношений".

"Эта операция ни на йоту не приблизит решение вопроса с украинскими моряками, а только создаст дополнительное напряжение во взаимоотношениях уже с новой властью Украины", - пояснил он в интервью РИА Новости.

"Миром и не пахнет"

Едва только стало известно о захвате российского танкера NEYMA, о котором сообщили в СБУ, как телеведущий Владимир Соловьев моментально отреагировал у себя на странице в Twitter на эту новость.

"Миром и не пахнет", - подчеркнул журналист.

Он предположил, что Украина взяла в заложники русских моряков для шантажа. Цель одна - обмен наших моряков на выгодных для Киева условиях.

"Вышинского на Сенцова, моряков на наших ребят с танкера?", - задал вопрос Соловьев.

Основания для подобной версии дают в самой СБУ. Впрочем, не исключено, что это еще и повод отомстить за неудачу с собственной провокацией в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Напомним, тогда три украинских судна грубо нарушили границу России и были задержаны, экипажи судов арестованы.

В Киеве иная версия. СБУ уверяет, что это был "акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей", совершенный якобы "вопреки норм международного морского права".

"Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве".

Что говорит ВСУ

"Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе.

Вопреки норм международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA" (ИМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ).

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по телефону ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицировано как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве.

"Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте".