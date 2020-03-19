"Последствия кризиса будут сказываться несколько лет": Эксперт назвал главные экономические жертвы коронавируса

Экономический кризис от коронавируса - это серьёзная угроза для Евросоюза, так как там развивается не столько сотрудничество, сколько самоизоляция. Такое мнение выразил эксперт по геополитике и член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.

Он поясняет, что разные страны ЕС имеют разный экономический потенциал, организационный уровень работы властей и другие параметры. Однако если бы они предпочли кооперацию изоляции, то это принесло бы больше пользы.

Евросоюз понесёт не только экономические убытки, но и политические, в смысле своего политического единства, - отмечает Соколов в комментарии Nation News.

Эксперт добавил, что труднее всего придётся наиболее экономически слабым европейским странам, так как эпидемия коронавируса нарушит свободное передвижение рабочей силы.