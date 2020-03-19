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"Последствия кризиса будут сказываться несколько лет": Эксперт назвал главные экономические жертвы коронавируса
19 марта 2020, 12:35 • 36 • Политика
Геополитолог Соколов считает, что последствия COVID-19 скажутся на производстве и сфере потребления. "Последствия кризиса будут сказываться несколько лет", - добавляет эксперт.
Экономический кризис от коронавируса - это серьёзная угроза для Евросоюза, так как там развивается не столько сотрудничество, сколько самоизоляция. Такое мнение выразил эксперт по геополитике и член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.
Он поясняет, что разные страны ЕС имеют разный экономический потенциал, организационный уровень работы властей и другие параметры. Однако если бы они предпочли кооперацию изоляции, то это принесло бы больше пользы.
Эксперт добавил, что труднее всего придётся наиболее экономически слабым европейским странам, так как эпидемия коронавируса нарушит свободное передвижение рабочей силы.
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