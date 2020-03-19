Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных кан...
Путин отправил прокуроров в магазин
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
"Обиду не забудем". Европа готовится сводить счеты после карантина
Главная / Политика

"Последствия кризиса будут сказываться несколько лет": Эксперт назвал главные экономические жертвы коронавируса

19 марта 2020, 12:35  •  36 • Политика
Геополитолог Соколов считает, что последствия COVID-19 скажутся на производстве и сфере потребления. "Последствия кризиса будут сказываться несколько лет", - добавляет эксперт.
Экономический кризис от коронавируса - это серьёзная угроза для Евросоюза, так как там развивается не столько сотрудничество, сколько самоизоляция. Такое мнение выразил эксперт по геополитике и член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.
Он поясняет, что разные страны ЕС имеют разный экономический потенциал, организационный уровень работы властей и другие параметры. Однако если бы они предпочли кооперацию изоляции, то это принесло бы больше пользы.
Евросоюз понесёт не только экономические убытки, но и политические, в смысле своего политического единства, - отмечает Соколов в комментарии Nation News.
Эксперт добавил, что труднее всего придётся наиболее экономически слабым европейским странам, так как эпидемия коронавируса нарушит свободное передвижение рабочей силы.
Последствия кризиса будут сказываться несколько лет: колебания в промышленном производстве и в сфере потребления - это оставит свой след на долгое время, - подчеркнул Соколов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
19 марта 2020, 01:35
"Он перешагнул границу": Участник конфликта с Ковтуном объяснил "вечное изгнание" украинского "эксперта"
19 марта 2020, 04:35
"Достать чернил и плакать!": Украинский МИД выразил "решительный протест" Путину
19 марта 2020, 06:35
Посмотрите своими глазами: Что сделала Россия с Крымом
19 марта 2020, 01:35
"Как-то стыдно": Легендарный диктор Кириллов о беде ток-шоу Первого канала
19 марта 2020, 03:35
В Кремле ответили на сообщения СМИ о возможной отставке главы ЦБ
19 марта 2020, 01:35
"Нелепые попытки": Путин раскритиковал намерения усложнить жизнь крымчанам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2020, 19:35
Коронавирус создали в США. Эксперт Романофф назвал место лаборатории
17 марта 2020, 02:35
Истерия вокруг коронавируса сводит украинцев с ума
14 марта 2020, 14:35
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
15 марта 2020, 10:30
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
14 марта 2020, 23:30
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
17 марта 2020, 07:35
В правительстве Мишустина ответили на провокационные заявления Лукашенко
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.