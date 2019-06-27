"Последняя надежда Украины - тайфун "СУГС": Соловьев о встрече Путина и Трампа в Японии

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп планируют встречу 28 июня на полях форума G20 в японской Осаке. Тем временем к берегам Японии приближается тайфун.

"Не удивлюсь, если в Киеве его уже окрестили "СУГС", в надежде, что он помешает встрече Трампа с Путиным", - написал в Twitter телеведущий Владимир Соловьев.

"Как только Путин и Трамп встретятся, этот тайфун им можно будет переименовать в "зраду", - добавляет в комментариях @Nikky89_ru.