Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дейнего: Украина только имитирует готовность к разведению сил у Станицы Луганско...
Сначала взрывы, потом смерть лидера: В Тунисе скончался президент Аль-Баджи Гаид...
"Операция преемник". Как Меркель уничтожила партии в Германии и годами...
"Верните детей": Зеленский перешел на эмоции и русский язык, обращаясь...
Главная / Политика

"Последняя надежда Украины - тайфун "СУГС": Соловьев о встрече Путина и Трампа в Японии

27 июня 2019, 18:39  •  116 • Политика
К берегам Японии приближается тайфун. "Не удивлюсь, если в Киеве его уже окрестили "СУГС", в надежде, что он помешает встрече Трампа с Путиным, - прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев.
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп планируют встречу 28 июня на полях форума G20 в японской Осаке. Тем временем к берегам Японии приближается тайфун.
"Не удивлюсь, если в Киеве его уже окрестили "СУГС", в надежде, что он помешает встрече Трампа с Путиным", - написал в Twitter телеведущий Владимир Соловьев.
"Как только Путин и Трамп встретятся, этот тайфун им можно будет переименовать в "зраду", - добавляет в комментариях @Nikky89_ru.
Напомним, что "СУГС" является сокращением приветствия украинских националистов ОУН-УПА*, сотрудничавших с немецкими нацистами в годы Великой Отечественной войны. Сейчас приветствие активно используется современными украинскими националистами и радикалами. Также его узаконили в качестве официального приветствия в силовых структурах Украины.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
26 июня 2019, 23:09
Стала известна дата и длительность встречи Путина с Трампом
27 июня 2019, 15:24
СМИ сообщили о назначении Евкурова заместителем Шойгу
27 июня 2019, 18:39
"Последняя надежда Украины - тайфун "СУГС": Соловьев о встрече Путина и Трампа в Японии
27 июня 2019, 15:24
Украина согласилась отвести войска от Станицы Луганской. Надолго ли?
27 июня 2019, 16:39
В МИД РФ прокомментировали восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ
26 июня 2019, 23:09
В Зимбабве и Брунее указом Путина поменяли послов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2019, 03:39
Оставили позиции: ВСУ покидают Донбасс?
25 июня 2019, 01:39
Грузия опомнилась за 3 дня: В Тбилиси заявили о готовности поговорить с Москвой
22 июня 2019, 03:39
В Киеве «оттепель» - люди без страха говорят на русском
24 июня 2019, 02:54
"Не стоит отчаиваться - Юлия Владимировна поделится опытом": В графике Путина на G20 не нашлось места для встречи с Зеленским
27 июня 2019, 02:24
"В курилке стоял мат на всех языках Европы": Стало известно, что творилось в ПАСЕ после демарша дипломатов Незалежной
23 июня 2019, 10:24
Пустые хранилища: на Украине заявили о критическом дефиците газа
22 июня 2019, 18:24
"Мовный" закон Порошенко разбился о русский язык: Две трети украинцев сделали неожиданное признание
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.