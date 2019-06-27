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"Последняя надежда Украины - тайфун "СУГС": Соловьев о встрече Путина и Трампа в Японии
27 июня 2019, 18:39 • 116 • Политика
К берегам Японии приближается тайфун. "Не удивлюсь, если в Киеве его уже окрестили "СУГС", в надежде, что он помешает встрече Трампа с Путиным, - прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев.
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп планируют встречу 28 июня на полях форума G20 в японской Осаке. Тем временем к берегам Японии приближается тайфун.
Напомним, что "СУГС" является сокращением приветствия украинских националистов ОУН-УПА*, сотрудничавших с немецкими нацистами в годы Великой Отечественной войны. Сейчас приветствие активно используется современными украинскими националистами и радикалами. Также его узаконили в качестве официального приветствия в силовых структурах Украины.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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