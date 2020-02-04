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"Последний шанс купить": Конституцию России раскупают как горячие пирожки на фоне обсуждения поправок

04 февраля 2020, 04:09  •  44 • Политика
В онлайн-магазине Ozon неожиданно в бестселлеры вырвалась Конституция России. Продажи проходят в рамках акции "Последний шанс купить" на фоне обсуждения поправок в Основной закон страны.
Пользователи одного из крупнейших в России интернет-магазинов Ozon крайне активно откликнулись на рекламный призыв компании "Последний шанс купить" Основной закон страны.
По словам директора по связям с общественностью Ozon Марии Заикиной, продажи Конституции подскочили как минимум на 30%. Крупные издательства, такие, как "АСТ", продают Конституцию Россию с пометкой "бестселлер". Минимальная цена брошюры - 100 рублей.
"То, что в Конституцию могут внести поправки в этом году, - не секрет, поэтому мы обратили внимание наших клиентов, что сейчас хороший момент приобрести текущее издание, - говорит Заикина. - Такая покупка со временем может стать дополнением к коллекции или, например, учебным материалом для исследовательских работ истории конституционного права".
Напомним, президент России Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о внесении поправок в Конституцию. Уже через три дня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Поправки будут приняты после общенародного голосования.
Между тем, сегодня продолжается сбор поправок перед вторым чтением в Госдуме. В том числе, это поправки в преамбулу Конституции. Напомним, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о включении в преамбулу Конституции упоминание о Боге. Чуть ранее с аналогичной инициативой выступил замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев.
"Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - этот вопрос поднял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день 11-й годовщины интронизации.
Напомним, Русская Православная Церковь уже выказала свою поддержку предложению внести в Конституцию России пункт о защите традиционных семейных ценностей и закреплении понятия "семьи" как "союза мужчины и женщины". В деталях о поправках в преамбулу Конституции, которые смогли бы объединить всех нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь.

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