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"Последний парад" Киева: Сатановский вынес "колобковое" предупреждение
20 февраля 2022, 04:15 • 203 • Политика
Известный экономист напомнил Зеленскому сказку про Колобка. И её трагичный финал.
В ДНР полным ходом идёт мобилизация, а мирных граждан продолжают эвакуировать в Россию. Украина продолжает обстреливать Донбасс. В ночь на 20 февраля целились в Донецк и получали ответ от ДНР.
Западные дипломаты уезжают во Львов, поближе к границе. А над посольством России в Киеве сняли дым.
— пишет в своём телеграм-канале АРМАГЕДДОНЫЧ известный экономист Евгений Сатановский.
Евгений Янович предположил, что в посольстве камины топят. А чем и зачем — это другой вопрос.
Прошелся Сатановский и по Зеленскому, который уехал в Мюнхен на совещание по безопасности:
Сатановский в связи с этим вспомнил сказку о Колобке. Он от всех ушёл, а от лисы не ушёл:
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