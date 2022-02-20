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"Последний парад" Киева: Сатановский вынес "колобковое" предупреждение

20 февраля 2022, 04:15  •  203 • Политика
Известный экономист напомнил Зеленскому сказку про Колобка. И её трагичный финал.
В ДНР полным ходом идёт мобилизация, а мирных граждан продолжают эвакуировать в Россию. Украина продолжает обстреливать Донбасс. В ночь на 20 февраля целились в Донецк и получали ответ от ДНР.
Западные дипломаты уезжают во Львов, поближе к границе. А над посольством России в Киеве сняли дым.
Дым был белый, но это вряд ли означает, что там заседала коллегия кардиналов, которая избрала нового Папу Римского. Папа в Ватикане прежний, да и кардиналы все на местах, так что дым этот значит что-то другое,
— пишет в своём телеграм-канале АРМАГЕДДОНЫЧ известный экономист Евгений Сатановский.
Евгений Янович предположил, что в посольстве камины топят. А чем и зачем — это другой вопрос.
Прошелся Сатановский и по Зеленскому, который уехал в Мюнхен на совещание по безопасности:
Странный он всё-таки человек. Хотя, может быть, это его последняя гастроль? Бенефис под занавес правления? Такие надежды на него избиратели возлагали и так бездарно он кредит доверия, который у него изначально был, в том числе от России, да и лично от Путина, растратил...
Сатановский в связи с этим вспомнил сказку о Колобке. Он от всех ушёл, а от лисы не ушёл:
Так что, зря всё-таки пыталось украинское начальство всех подряд в России и Китае кидать, ещё и выступая в роли вечного наглого нищего перед США и европейцами. А уж их игры с местными нацистами, так и вообще хорошо закончиться не могли. Ну, наверное ни на что другое они просто не были способны...

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