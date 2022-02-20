"Последний парад" Киева: Сатановский вынес "колобковое" предупреждение

Известный экономист напомнил Зеленскому сказку про Колобка. И её трагичный финал.

В ДНР полным ходом идёт мобилизация, а мирных граждан продолжают эвакуировать в Россию. Украина продолжает обстреливать Донбасс. В ночь на 20 февраля целились в Донецк и получали ответ от ДНР.

Западные дипломаты уезжают во Львов, поближе к границе. А над посольством России в Киеве сняли дым.

Дым был белый, но это вряд ли означает, что там заседала коллегия кардиналов, которая избрала нового Папу Римского. Папа в Ватикане прежний, да и кардиналы все на местах, так что дым этот значит что-то другое,

— пишет в своём телеграм-канале АРМАГЕДДОНЫЧ известный экономист Евгений Сатановский.

Евгений Янович предположил, что в посольстве камины топят. А чем и зачем — это другой вопрос.

Прошелся Сатановский и по Зеленскому, который уехал в Мюнхен на совещание по безопасности:

Странный он всё-таки человек. Хотя, может быть, это его последняя гастроль? Бенефис под занавес правления? Такие надежды на него избиратели возлагали и так бездарно он кредит доверия, который у него изначально был, в том числе от России, да и лично от Путина, растратил...

Сатановский в связи с этим вспомнил сказку о Колобке. Он от всех ушёл, а от лисы не ушёл: