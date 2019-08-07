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"Последний галстук съеден без соли": В Twitter напомнили Саакашвили о его "героизме" в 2008 году
07 августа 2019, 19:24 • 81 • Политика
В Twitter высмеяли заявление Михаила Саакашвили о его "героических днях" в 2008 году, напомнив ему на примере фотографий тех лет, как "славно" выглядели его "подвиги".
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что для него 2008 год стал одной из самых "славных страниц" в истории Грузии. Политик даже употребил словосочетание "настоящий героизм", вспоминая события тех дней.
В микроблоге в Twitter "Голос Мордора" посмеялись над высказыванием Саакашвили, опубликовав несколько "героических" снимков того года. На первом экс-президента пытаются вырвать из рук толпы активистов военные. На втором - Саакашвили жует галстук.
"Последний... галстук без соли*©, съеден был...", - пошутил @igor301272. "Как поговаривали - герой кверху дырой", - продолжил иронизировать @aleks7455. "Специалист номер один по потере территорий. Охотно делится опытом", - пишет @Jaklin70323278.
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