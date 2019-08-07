"Последний галстук съеден без соли": В Twitter напомнили Саакашвили о его "героизме" в 2008 году

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что для него 2008 год стал одной из самых "славных страниц" в истории Грузии. Политик даже употребил словосочетание "настоящий героизм", вспоминая события тех дней.

В микроблоге в Twitter "Голос Мордора" посмеялись над высказыванием Саакашвили, опубликовав несколько "героических" снимков того года. На первом экс-президента пытаются вырвать из рук толпы активистов военные. На втором - Саакашвили жует галстук.

"Последний... галстук без соли*©, съеден был...", - пошутил @igor301272. "Как поговаривали - герой кверху дырой", - продолжил иронизировать @aleks7455. "Специалист номер один по потере территорий. Охотно делится опытом", - пишет @Jaklin70323278.