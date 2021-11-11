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"Последний человек на Земле" назвал дату гибели человечества
11 ноября 2021, 09:20 • 142 • В мире
Хавьер из Испании заявил в TikTok, что он якобы "последний человек на Земле", и предсказал гибель человечества к 2027 году. В доказательство он опубликовал видео, но интернет-пользователи разоблачили испанца по "тёмным пятнам".
В мире регулярно всплывают "пророчества" о конце человечества. Очередным таким "пророком" стал Хавьер из Испании. На его сообщение в TikTok обратило издание The Mirror.
В публикации СМИ отмечается, что сам Хавьер уверяет, что он якобы "последний человек на Земле", а человечество погибнет к 2027 году. В качестве "доказательства" своего утверждения мужчина опубликовал видеозапись с опустевших улиц.
"Просыпаюсь, всё меняется. Я в ловушке между 2021 и 2027 годами. Я нахожусь в мире, параллельном твоему", - подписал испанец своё видео.
Однако интернет-пользователи не поверили и разоблачили обман по "тёмным пятнам" на записи.
"Посмотрите внимательно на тёмные пятна на перекрёстке, - написал один из интернет-пользователей. - Вы увидите какие-то движения. Похоже, что-то отредактировали".
Другой фолловер обратил внимание на то, что на каждом видео у Хавьера "разные руки".
Третий с иронией пишет о постах в TikTok из будущего в прошлое, с использованием "интернета оттуда".
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