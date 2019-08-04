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"Последний человек, кому Крым что-то должен": Мария Захарова ответила на заявления Майка Помпео

04 августа 2019, 23:09  •  78 • Политика
Госсекретарь США Марк Помпео заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. "Последний человек, кому Крым что-то должен", - сказала в ответ Мария Захарова.
Слова госсекретаря о Крыме прозвучали во время беседы Помпео в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона". Отвечая на вопрос, не думает ли он о том, что полуостров больше никогда не вернется к Украине, Майк Помпео заявил, что, согласно позиции США, "это неприемлемо" и Крым "должен вернуться".
Комментируя заявление госсекретаря США, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Помпео в том, что он с неуважением относится к волеизъявлению жителей Крыма, которые на проведенном референдуме сами решили судьбу своего полуострова и вернулись в состав России.
"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее слова Помпео прокомментировал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.
"Даже если какая-нибудь украинская власть и признает Крым российским, в Вашингтоне с этим не согласятся, ведь это пощечина всей жандармской политике США за последние 26 лет", - прокомментировал заявление главы Госдепа депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Он отметил, что по мнению американского истеблишмента, в мире нет места национальным интересам России. По мнению властей США, на планете может быть только один доминант, который имеет право указывать остальным, как определять международную политику.

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