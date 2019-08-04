"Последний человек, кому Крым что-то должен": Мария Захарова ответила на заявления Майка Помпео

Слова госсекретаря о Крыме прозвучали во время беседы Помпео в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона". Отвечая на вопрос, не думает ли он о том, что полуостров больше никогда не вернется к Украине, Майк Помпео заявил, что, согласно позиции США, "это неприемлемо" и Крым "должен вернуться".

Комментируя заявление госсекретаря США, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Помпео в том, что он с неуважением относится к волеизъявлению жителей Крыма, которые на проведенном референдуме сами решили судьбу своего полуострова и вернулись в состав России.

"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее слова Помпео прокомментировал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

"Даже если какая-нибудь украинская власть и признает Крым российским, в Вашингтоне с этим не согласятся, ведь это пощечина всей жандармской политике США за последние 26 лет", - прокомментировал заявление главы Госдепа депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Он отметил, что по мнению американского истеблишмента, в мире нет места национальным интересам России. По мнению властей США, на планете может быть только один доминант, который имеет право указывать остальным, как определять международную политику.