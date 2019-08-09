"Последний актив, который ещё остаётся": Гаспарян о распродаже украинской земли туркам

Владимир Зеленский во время визита в Турцию пообещал устроить распродажу украинской земли сельскохозяйственного назначения уже в следующем году.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн га", - цитирует его заявление "Утро.ру".

Украинский президент напомнил, что земля, которую он собирается выставить на распродажу, "одна из лучших в мире по своему качеству". Он отметил, что турецкие компании уже владеют на Украине значительными земельными участками, и пожелал, чтобы таких компаний стало больше — особенно на юге.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует на Украине начиная с 2001 года. Оппозиция уже пригрозила Зеленскому "третьим Майданом" в случае, если он не продлит действие запрета.

Однако, полагает Армен Гаспарян, Зеленский всё же обеспечит продажу земли — поскольку в этом был смысл его избрания президентом.

"Земля - последний актив, который еще пока остается в результате безостановочного пятилетнего СУГСа. Из газовой трубы уже скоро начнут делать самый большой в мире тризуб, деиндустриализация успешно завершена, промышленность почти ликвидирована", - описал публицист экономическую ситуацию в стране.

По его мнению, земля будет скуплена спонсором Зеленского Игорем Коломойским для последующей перепродажи, которой он будет руководить уже из Израиля. "С Иерусалима выдачи нет. Ради этих последних гастролей под похоронной луной он и вкладывался в избрание Тарапуньки", - уверен Гаспарян.

Фото: телеграм/Армен Гаспарян