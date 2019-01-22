"Последнее заплатим": Делягин рассказал, что надо сделать с теми, кто мечтает нажиться на "продаже Курил"

Политический эксперт Михаил Делягин рассказал о том, кому могут быть выгодны вбросы про "продажу Курил" и что нужно сделать с теми, кто настаивает на передаче российских территорий японцам. "Последнее заплатим", - говорит эксперт, намекая, что цена в этом вопросе — точно не главное. А настоящая цель — сохранить российские территории.

Сейчас в Сети гуляют вбросы, что, мол, если сдать Курильские острова Японии, каждый может получить по 3500 долларов. Такую сумму якобы Страна восходящего солнца готова заплатить всем и каждому, если только ей отдадут Курилы.

"Из международных резервов банка России на каждого жителя РФ тоже приходится определённая сумма, но от этого никому счастья нет, - говорит известный политический эксперт и экономист Михаил Делягин. - А вообще, люди сами заплатят последнее, чтобы вместо тех, кто обсуждает сдачу Курил, были те, кто бы работал над развитием страны".

Эксперт намекнул, что цена в этом вопросе — точно не главное. А настоящая цель — сохранить российские территории.