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"Последнее предупреждение" Эрдогана: Турция готова начать военную операцию в Идлибе – СМИ
20 февраля 2020, 13:54 • 78 • В мире
Сирийские войска должны отойти от турецких позиций в провинции Идлиб. В противном случае уже до конца месяца Турция начнет в этом регионе военную операцию, заявил Реджеп Эрдоган. По его словам, это "последнее предупреждение" в адрес официального Дамаска.
Москва к громким заявлениям турецкого лидера отнеслась негативно. По мнению российских представителей, подобная атака может стать "наихудшим сценарием" из всех возможных. При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва и Анкара "продолжают работать над вариантами предотвращения эскалации конфликта.
Однако, как пишет издание Al Jazeera, Эрдоган остался недоволен переговорами, которые проходили недавно в Москве. По его словам, компромисса сторонам достичь не удалось.
Турция использует все возможности, чтобы сделать провинцию "зоной безопасности", заявил Эрдоган.
Напомним, ситуация вокруг сирийского Идлиба с каждым днём становится всё напряжённее. События в этом регионе в результате спровоцировали серьёзную волну антироссийской истерии в социальных сетях Турции. И часть этой волны ненависти выливается на посла России в Турции Алексея Ерхова. Об этом дипломат рассказал в беседе с телеканалом "Звезда". Ерхов отметил, что угрозы поступают как лично ему, так и в адрес России.
И вот теперь угрозы исходят уже от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Но пока только в адрес Дамаска. От переговоров с российской стороной по сирийскому Идлибу у турецкого лидера осталось неудовлетворение. В чём он сам и признался. Не исключено, что в ближайшее время стоит ожидать очередного осложнения военного конфликта в Идлибе.
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