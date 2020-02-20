"Последнее предупреждение" Эрдогана: Турция готова начать военную операцию в Идлибе – СМИ

Москва к громким заявлениям турецкого лидера отнеслась негативно. По мнению российских представителей, подобная атака может стать "наихудшим сценарием" из всех возможных. При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва и Анкара "продолжают работать над вариантами предотвращения эскалации конфликта.

Однако, как пишет издание Al Jazeera, Эрдоган остался недоволен переговорами, которые проходили недавно в Москве. По его словам, компромисса сторонам достичь не удалось.

"Мы не оставим Идлиб сирийскому режиму, не понимающему решительности нашей страны", — приводит издание слова турецкого лидера.

Турция использует все возможности, чтобы сделать провинцию "зоной безопасности", заявил Эрдоган.

Напомним, ситуация вокруг сирийского Идлиба с каждым днём становится всё напряжённее. События в этом регионе в результате спровоцировали серьёзную волну антироссийской истерии в социальных сетях Турции. И часть этой волны ненависти выливается на посла России в Турции Алексея Ерхова. Об этом дипломат рассказал в беседе с телеканалом "Звезда". Ерхов отметил, что угрозы поступают как лично ему, так и в адрес России.

"Мы даже обнародовали наиболее одиозные. Из последних - то, что нападало вчера вечером и сегодня утром: "Мы возведём небоскрёбы из черепов ваших военных" и "Заплатите за каждую каплю пролитой вами крови", - отметил посол.

И вот теперь угрозы исходят уже от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Но пока только в адрес Дамаска. От переговоров с российской стороной по сирийскому Идлибу у турецкого лидера осталось неудовлетворение. В чём он сам и признался. Не исключено, что в ближайшее время стоит ожидать очередного осложнения военного конфликта в Идлибе.