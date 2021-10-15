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"Последнее предупреждение!": Читатели "Гуаньчи" расшифровали для Европы слова Путина о газе

15 октября 2021, 08:00  •  92 • Политика
Посетители китайского портала "Гуаньча" прокомментировали публикацию о рекордном росте цен на газ в Европе и расшифровали для европейцев слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не собирается использовать энергию как оружие.
В самой статье, появившейся в китайском интернет-издании "Гуаньча", речь шла о европейском энергетическом рынке и рекордном взлёте цен на природный газ в Европе - почти на 600%. В материале отметили также, что в своих газовых бедах европейские страны винят… Россию.
Автор статьи приводит ответ президента России Владимира Путина на подобные инсинуации, данный в рамках форума "Российская энергетическая неделя - 2021". Обвинения президент назвал полной чушью. Издание цитирует слова главы государства о том, что наша страна никогда не использовала и не намерена использовать энергоресурсы как оружие.
Читатели издания в комментариях под статьёй расшифровали для европейцев сказанное Путиным и поделились своим мнением о проблеме в целом.
"Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!" - высказался uso2000 (цитата по ИноСМИ).
"Цены на природный газ в Европе резко выросли, и Россия вступила в самый счастливый период своей истории", - уверен Чэнь Цзин.
"В своё время некоторые называли нефтяной контракт между Китаем и Россией убыточным, - заметил интернет-пользователь под ником Ветер и Облака 123. - Но теперь это кажется провидением".
Многие высказались о том, что Запад сам виноват, а причину замерзания Европы видят в некомпетентных действиях политиков и властей.
"Западные правительства любят находить козлов отпущения за свою некомпетентность в управлении государством. Запад непременно проиграет!" - пишет Leo1068.
"Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен!" - негодует Спи.
"Европейцы вымрут! Только подождите", - предсказывает qzuser.

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