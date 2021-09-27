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"Последнее китайское" Путина правительству: Люди должны почувствовать

27 сентября 2021, 17:55  •  57 • Политика
Владимир Путин вынес "последнее китайское" предупреждение правительству: граждане России должны наконец почувствовать, что страна движется вперёд.
На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным и его заместителями, которая прошла сегодня, Владимир Путин подчеркнул, что жители России должны ощущать себя соучастниками движения страны вперёд. Только в этом случае можно достичь наибольших результатов, уверен он.
Каждый человек, отметил лидер России, должен почувствовать, что власти добиваются успеха, и при этом ощущать себя причастным к этим успехам. "Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперёд", - сказал Путин.
Президент уточнил, что ориентиры и цели всех партий, включая набравшую большинство голосов на выборах в Госдуму "Единую Россию", должны быть тесно увязаны с национальными целями развития государства. По мнению Путина, лишь в этом случае удастся обеспечить участие всего общества в достижении этих целей.
По сути, этот наказ правительству можно считать последним предупреждением президента чиновникам. От правительства и депутатов ждут эффективной работы по развитию страны и улучшению качества жизни населения.
Ранее президент России обозначил важнейшие общенациональные приоритеты России, которые определяют основу государственной политики.
"Прежде всего это, конечно, сбережение народа России", - заявил Путин в понедельник, 27 сентября, на совещании с правительством.

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