"После вакцинации вы попали в ловушку": Шукшина показала видео протестов на Кипре

Актриса Мария Шукшина в своём телеграм-канале поместила видеоролик о том, как киприоты протестовали против обязательной вакцинации.

Акция протеста состоялась накануне в столице Кипра Никосии. Не менее 10 тысяч человек (по другим подсчётам, порядка 20 тысяч граждан) вышли на улицы с требованием отменить обязательную вакцинацию и COVID-пропуск - SafePass. На острове с 20 июля жители без SafePass не смогут попасть в общественные места.

На видео, продемонстрированном Шукшиной, толпа людей выдвигает свои требования власти. На одном из плакатов в руках демонстрантов говорится: "Привитые, после вакцинации вы попали в ловушку".

Отмечается, что толпа несогласных с обязательной вакцинацией не расходилась до ночи.

При этом полиция отказалась разгонять протестующих.

Ранее подобные меры, касающиеся вакцинации, были объявлены во Франции. Местные жители возмутились и устроили протест в День взятия Бастилии.