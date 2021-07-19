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"После вакцинации вы попали в ловушку": Шукшина показала видео протестов на Кипре
19 июля 2021, 23:00 • 136 • Политика
Актриса Мария Шукшина в своём телеграм-канале поместила видеоролик о том, как киприоты протестовали против обязательной вакцинации.
Акция протеста состоялась накануне в столице Кипра Никосии. Не менее 10 тысяч человек (по другим подсчётам, порядка 20 тысяч граждан) вышли на улицы с требованием отменить обязательную вакцинацию и COVID-пропуск - SafePass. На острове с 20 июля жители без SafePass не смогут попасть в общественные места.
На видео, продемонстрированном Шукшиной, толпа людей выдвигает свои требования власти. На одном из плакатов в руках демонстрантов говорится: "Привитые, после вакцинации вы попали в ловушку".
Отмечается, что толпа несогласных с обязательной вакцинацией не расходилась до ночи.
При этом полиция отказалась разгонять протестующих.
Ранее подобные меры, касающиеся вакцинации, были объявлены во Франции. Местные жители возмутились и устроили протест в День взятия Бастилии.
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