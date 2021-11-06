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"После Путина будет Путин": Витязева вернула в реальность размечтавшегося Авакова

06 ноября 2021, 17:20  •  253 • Политика
Журналистка Юлия Витязева вернула в реальность размечтавшегося о крахе России и её президенте Владимире Путине экс-министра МВД Украины Арсена Авакова. "После Путина будет Путин", - предупредила она его.
"Нет у нас такого счастья: Путин помер, а мы не готовы. А нам надо быть готовыми", - сказал Аваков в эфире украинского политического ток-шоу на чистом русском языке.
Он заявил о том, что в 1991 году, когда на Украине провозгласили независимость, в стране "была целая серия потрясений".
"Если б тогда украинское общество пропустило момент, я думаю мы бы сейчас ещё платили высокую цену", - отметил он.
По словам Авакова, в Киеве должны сделать всё возможное, чтобы украинские молодые люди воевали против России "по крайней мере ментально", чтобы это не был обмен ударами "Байрактаров" и артиллерии". Он отметил, что это "сверхзадача, которая реальна и допустима".
"Путин никогда не пойдёт на Украину, если убедится, что здесь монолит и сила духовная", - добавил Аваков.
На мечтания экс-министра ответила журналистка Юлия Витязева.
"После Путина будет Путин. Так что пусть Аваков не обольщается. Так ему и передайте", - сказала она.

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