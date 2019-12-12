"После него страны погружаются "в кровь и ад": СМИ сообщили о прибытии "вестника апокалипсиса" в Сирию

До Сирии добрался знаменитый журналист Бернар-Анри Леви. Он был замешан практически во всех последних цветных революциях. Выступал в Грузии и Ливии, а на Майдане в 2014 году кричал: "Мы все - украинцы". Теперь же "мирный революционер" добрался до Сирии, передает портал "Русская весна".

По данным издания, Запад решил включить "мягкую силу", отправив Леви в Сирию. Журналист резко стал переживать за регион Сирийский Курдистан, который находится под контролем курдов. Пока Россия и Турция патрулируют зону вдоль сирийско-турецкой границы. Специалисты утверждали, что это хорошо сказалось на стабилизации обстановки в регионе. В этот момент туда приехал Леви.

"Именно Анри-Бернар Леви стал резко переживать за сирийских курдов, из-за чего сам встретился с командующим СДС Мазлумом Абди и выразил свое сочувствие, а также готовность совместно работать лично", - пишет портал "Русская весна".

Политолог Игорь Дмитриев в своем Telegram-канале назвал журналиста "гламурным вестником апокалипсиса", после посещения которого страны обязательно погружаются "в кровь и ад".