"После моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её" • 22 • Аналитика Сталин ушёл не в прошлое, он растворился в нашем будущем, — как это ни опечалит многих.

Эпиграф французского писателя Пьера Куртада к книге Эдгара Морена «О природе СССР. Тоталитарный комплекс и новая империя»



Красный император. С уходом Сталина изменился курс развития советской (русской) цивилизации. После XX съезда КПСС 25 февраля 1956 года началась эпоха хрущёвской «оттепели», которая вылилась в десталинизацию и выродилась в брежневский «застой», когда наиболее негативные тенденции правления Хрущева ликвидировали или заморозили, но в целом курс на деградацию был сохранен. Затем державу и народ вывели на горбачевскую «перестройку», которая привела к разрушению и ограблению СССР. Ввели ельцинскую «демократию» и путинский «либерализм», что привело к огромным потерям, жертвам, страданиям и бедам подавляющей части простых людей, вымиранию русского народа.









Потери от правления «перестройщиков», «демократов», «либералов» и «оптимизаторов» настолько огромны, что, по подсчётам учёным, уже в несколько раз превышают урон от нашествия гитлеровцев. Ведь во время Великой Отечественной войны была разрушена западная часть нашей Родины. Ныне же «эффективные управленцы» либерального разлива гуляют по всей России.



Возвращение Сталина в Россию

Несущие опоры сталинской системы оказались в России настолько прочными, что их демонтаж не удалось осуществить даже наполовину в 1990 и 2000-е годы. Горе-демократизаторы оказались не в состоянии сломать то, что было создано при Сталине и после него в построенной им советской цивилизации.



Дело дошло до того, что добрая память о великом советском вожде не только сохранилась, но и по мере того как «реформаторы» крушили наследие СССР и социализма в России, стала только крепнуть. Так, уже в 2000-е годы уровень поддержки Сталина вырос до 50%. Это были вынуждены признать либеральные СМИ. Газета «Версия» № 7 от 20.02.06 опубликовала данные соцопроса, проведённого радиостанцией «Эхо Москвы». На вопрос «Сталин, по вашему мнению, сделал для страны больше хорошего или плохого?» ответы были такими: 54% — больше хорошего; 43% — больше плохого; 3% — затруднились с ответом.



Западников и либералов пугают такие результаты. Со времен «перестройки» и ельцинской «демократической революции» на Сталина со всех каналов ТВ и прочих СМИ постоянно льют грязь. Созданные на Западе черные мифы о «кровавом Сталине» и «империи зла СССР» были полностью приняты в либеральной России. Однако простой народ относится в Сталину всё лучше и лучше.



Сбываются приписываемые Сталину, но, по сути, очень сильные слова (из беседы И. Сталина с А. Коллонтай, 1939 год):

«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. …И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. …Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. …С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.



В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом. И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом».



В 1943 году Сталин сказал:

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её!»



Эти слова оказались пророческими. Действительно, десталинизаторы всеми силами постарались очернить имя Сталина. На него записали все возможные и невозможные грехи. Запад смог разрушить советскую цивилизацию. Основную ставку сделали на национализм-нацизм. Так, нацизм доминирует в прибалтийских лимитрофах, в необандеровской Украине, ставка на национализм сделана в Закавказье и Средней Азии. Однако такая политика несёт только смерть, горе и разрушение. Пример — Грузия: война, отделение Абхазии и Южной Осетии, или Украина-Малороссия: воссоединение Крыма с Россией, восстание на Донбассе, гражданская война и угроза нового распада. И всё это на фоне деградации хозяйства-экономики, вымирания народа: вымирают Малороссия, Прибалтика, сокращается население Грузии (в основном из-за бегства людей в более развитые и процветающие страны).



Тяжелая ситуация в России. «Реформаторы» не смогли добить наследие социального государства, но всеми силами пытаются довершить начатое в 1985—1993 гг. Отсюда пенсионная «реформа», ограбившая людей, новые налоги-оброки, рост тарифов, цен на продукты питания, бензин. Подготовка пенсионной реформы-2. Люди, приватизировавшие государство, всеми силами пытаются избавиться от социальных обязательств, перевести народ, школу, систему здравоохранения и т. д. на «самообеспечение».





«И взоры новых поколений» теперь всё чаще обращены к «делам и победам нашего социалистического Отечества». Так, весной 2019 года уровень одобрения Сталина в РФ побил исторический рекорд. Опрос Левада-центра показал, что роль Сталина в истории положительно оценивают 70% граждан страны. И почти половина россиян готова оправдать репрессии сталинской эпохи.



Дело его жизни

Почему наше общество вспомнило о Сталине? Ведь порицанию с самых высоких трибун и всеми ведущими СМИ подвергалось всё, что было сделано в сталинскую эпоху. Его порицали и отвергали и как человека, и как государственного деятеля. Но Сталин не был забыт, как того желали и желают либералы и западники. Не забылся вследствие того, что происходит на политических просторах бывшего СССР. Реальность заставляет вспомнить как о нём лично, так и о том деле, которому он служил.



Заставляет вспомнить под гнётом обычной, повседневной реальности. Когда огромная масса народа живет в нищете, в бедности или на грани бедности. И в это же время миллиардеры-олигархи и мультимиллионеры становятся с каждым годом ещё богаче. Когда у полковников силовых структур находят ворованные миллиарды (!) рублей, миллионы валюты и драгоценностей, не считая элитной собственности. Когда губернаторы бегут за границу с ворованными миллиардами народных денег. Когда на Запад и Восток уходят наши ресурсы, а полученная за них валюта уходит туда же. Когда между народами бывшего СССР (великой России) сеют вражду, разжигают войны. Когда политика проводится в интересах не державы и народа, а в интересах зарубежных правительств и центров влияния. Когда вымирает великий русский народ. Когда разрушена школа, а молодежь превращают в тупых рабов-потребителей. Продолжать можно долго.



Вот и думают простые люди: «Попробовал бы кто при нём!..» Вспоминают про реальные, а не виртуальные победы. При Сталине были построены такие вооруженные силы, которые, несмотря на военные катастрофы 1941–1942 гг., одолели лучшие силы Запада – Третьего рейха, и Востока – милитаристскую Японию. После победы 1945 года Советская Армия была самой мощной армией планеты, поэтому США и Великобритания побоялись сразу же развязать новую «горячую» мировую войну, начали «холодную» — информационную войну. Два поколения советских людей жили в мире.



Сталин способствовал культурному развитию народа, распространению массовой физкультуры, а не ущербного профессионального спорта (где профессиональные спортсмены становятся миллионерами, а массы проводят время за пивом и телевизоров, обрастая жиром и болячками). С пьянством умело справлялись, а о наркотиках как социальной болезни и речи не было. Советский вождь с водкой не боролся, он боролся за время советских людей. Поэтому активно развивали физкультуру, любительский спорт. Каждое предприятие и учреждение имело команду и спортсменов из своих работников, служащих. Все более или менее крупные предприятия имели и содержали свой стадион (не для профессионалов, а для своих работников). Играли и занимались спортом практически все и во все виды. Также активно развивали активный отдых людей. Со время Сталина во всех городах Союза остались парки. Они были доступны всем гражданам. В них были читальный и игровой залы (шахматы, шашки, бильярд), танцплощадка, летний театр, продажа мороженного и пр. Два купола одной башни



При Сталине держава в самых тяжелых стартовых условиях и в кратчайшие сроки рванула вперёд и не только преодолела отставание перед развитым Западом, но стала сверхдержавой, цивилизацией будущего, маяком для всего человечества. Это означает, что державе нужна была масса умных, образованных людей, квалифицированных кадров в самых различных областях жизни. И это действительно было так, так как Сталин придавал умственному развитию советских граждан огромное значение. Он сам был умным человеком и стремился к тому, чтобы вся страна была разумной. Отсюда такое внимание к науке и образованию. Советская школа, опираясь на лучшие традиции русской классической школы-гимназии, стала лучшей в мире. В СССР-России никогда ещё столько не делалось для предоставления людям знаний – базы для разума и творчества. Сталинское правительство всемерно способствовало развитию отечественной науки и техники, внедрению новых технологий.



В своём политическом завещании «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952 г.) Сталин прямо написал:

«Необходимо… добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества иметь возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к какой-либо профессии».



То есть Сталин понимал, что в основе западной рабовладельческой «пирамиды», общества потребления с разделением людей на рабов-потребителей и хозяев «избранных», лежит доступ к знаниям. Знания (информация) – ключ к будущему человечества.



В области экономики Сталин организовал бескризисное развитие народного хозяйства. В то время как весь мир, основанный на базе капиталистической системы, корчился в кризисе, СССР шёл вперёд семимильными шагами. Секрет «советского чуда» — в отказе от ссудного ростовщического процента и в плановой системе. Это позволило превратить страну из аграрно-индустриальной в промышленного гиганта, стать ведущей экономикой Европы, успешно подготовиться к мировой войне, дважды поднять страну из пепла – смуты и войны. И даже начать устойчиво снижать цены на товары народного потребления, без повышения заплаты. К примеру, если в современной России увеличивается заработная плата, то одновременно происходят рост цен и тарифов, что позволяет ростовщическим структурам наживаться на народе.



Если бы сталинская плановая система была сохранена и разумно усовершенствована, а Сталин понимал необходимость усовершенствования социалистического хозяйства (недаром в 1952 г. появился его труд «Экономические проблемы социализма в СССР»), если бы на первое место была поставлена задача дальнейшего повышения уровня жизни народа (задача создания тяжелой промышленности, машиностроения и ВПК была в основном решена), мы уже к 1970 г. были бы в первой тройке стран с самым высоким уровнем жизни. При этом инерция сталинской экономики была настолько мощной, его планы и кадровый ресурс были настолько выдающимися, что даже при волюнтаризме Хрущева и апатии Брежнева страна продолжала развитие.



Таким образом, Сталин осуществлял в СССР-России реализацию концепции справедливого жизнеустройства (коммунизм – жизнь коммуны-общины на основе этики совести, правды). На свет появилась цивилизация будущего – общество знания, служения и созидания, где жили творцы и созидатели. Дело Сталина – сделать жизнь людей счастливой, радостной и творческой. Поэтому в России и происходит возрождение народного сталинизма.



Продолжение следует… С уходом Сталина изменился курс развития советской (русской) цивилизации. После XX съезда КПСС 25 февраля 1956 года началась эпоха хрущёвской «оттепели», которая вылилась в десталинизацию и выродилась в брежневский «застой», когда наиболее негативные тенденции правления Хрущева ликвидировали или заморозили, но в целом курс на деградацию был сохранен. Затем державу и народ вывели на горбачевскую «перестройку», которая привела к разрушению и ограблению СССР. Ввели ельцинскую «демократию» и путинский «либерализм», что привело к огромным потерям, жертвам, страданиям и бедам подавляющей части простых людей, вымиранию русского народа.Потери от правления «перестройщиков», «демократов», «либералов» и «оптимизаторов» настолько огромны, что, по подсчётам учёным, уже в несколько раз превышают урон от нашествия гитлеровцев. Ведь во время Великой Отечественной войны была разрушена западная часть нашей Родины. Ныне же «эффективные управленцы» либерального разлива гуляют по всей России.Несущие опоры сталинской системы оказались в России настолько прочными, что их демонтаж не удалось осуществить даже наполовину в 1990 и 2000-е годы. Горе-демократизаторы оказались не в состоянии сломать то, что было создано при Сталине и после него в построенной им советской цивилизации.Дело дошло до того, что добрая память о великом советском вожде не только сохранилась, но и по мере того как «реформаторы» крушили наследие СССР и социализма в России, стала только крепнуть. Так, уже в 2000-е годы уровень поддержки Сталина вырос до 50%. Это были вынуждены признать либеральные СМИ. Газета «Версия» № 7 от 20.02.06 опубликовала данные соцопроса, проведённого радиостанцией «Эхо Москвы». На вопрос «Сталин, по вашему мнению, сделал для страны больше хорошего или плохого?» ответы были такими: 54% — больше хорошего; 43% — больше плохого; 3% — затруднились с ответом.Западников и либералов пугают такие результаты. Со времен «перестройки» и ельцинской «демократической революции» на Сталина со всех каналов ТВ и прочих СМИ постоянно льют грязь. Созданные на Западе черные мифы о «кровавом Сталине» и «империи зла СССР» были полностью приняты в либеральной России. Однако простой народ относится в Сталину всё лучше и лучше.Сбываются приписываемые Сталину, но, по сути, очень сильные слова (из беседы И. Сталина с А. Коллонтай, 1939 год):В 1943 году Сталин сказал:Эти слова оказались пророческими. Действительно, десталинизаторы всеми силами постарались очернить имя Сталина. На него записали все возможные и невозможные грехи. Запад смог разрушить советскую цивилизацию. Основную ставку сделали на национализм-нацизм. Так, нацизм доминирует в прибалтийских лимитрофах, в необандеровской Украине, ставка на национализм сделана в Закавказье и Средней Азии. Однако такая политика несёт только смерть, горе и разрушение. Пример — Грузия: война, отделение Абхазии и Южной Осетии, или Украина-Малороссия: воссоединение Крыма с Россией, восстание на Донбассе, гражданская война и угроза нового распада. И всё это на фоне деградации хозяйства-экономики, вымирания народа: вымирают Малороссия, Прибалтика, сокращается население Грузии (в основном из-за бегства людей в более развитые и процветающие страны).Тяжелая ситуация в России. «Реформаторы» не смогли добить наследие социального государства, но всеми силами пытаются довершить начатое в 1985—1993 гг. Отсюда пенсионная «реформа», ограбившая людей, новые налоги-оброки, рост тарифов, цен на продукты питания, бензин. Подготовка пенсионной реформы-2. Люди, приватизировавшие государство, всеми силами пытаются избавиться от социальных обязательств, перевести народ, школу, систему здравоохранения и т. д. на «самообеспечение».«И взоры новых поколений» теперь всё чаще обращены к «делам и победам нашего социалистического Отечества». Так, весной 2019 года уровень одобрения Сталина в РФ побил исторический рекорд. Опрос Левада-центра показал, что роль Сталина в истории положительно оценивают 70% граждан страны. И почти половина россиян готова оправдать репрессии сталинской эпохи.Почему наше общество вспомнило о Сталине? Ведь порицанию с самых высоких трибун и всеми ведущими СМИ подвергалось всё, что было сделано в сталинскую эпоху. Его порицали и отвергали и как человека, и как государственного деятеля. Но Сталин не был забыт, как того желали и желают либералы и западники. Не забылся вследствие того, что происходит на политических просторах бывшего СССР. Реальность заставляет вспомнить как о нём лично, так и о том деле, которому он служил.Заставляет вспомнить под гнётом обычной, повседневной реальности. Когда огромная масса народа живет в нищете, в бедности или на грани бедности. И в это же время миллиардеры-олигархи и мультимиллионеры становятся с каждым годом ещё богаче. Когда у полковников силовых структур находят ворованные миллиарды (!) рублей, миллионы валюты и драгоценностей, не считая элитной собственности. Когда губернаторы бегут за границу с ворованными миллиардами народных денег. Когда на Запад и Восток уходят наши ресурсы, а полученная за них валюта уходит туда же. Когда между народами бывшего СССР (великой России) сеют вражду, разжигают войны. Когда политика проводится в интересах не державы и народа, а в интересах зарубежных правительств и центров влияния. Когда вымирает великий русский народ. Когда разрушена школа, а молодежь превращают в тупых рабов-потребителей. Продолжать можно долго.Вот и думают простые люди: «Попробовал бы кто при нём!..» Вспоминают про реальные, а не виртуальные победы. При Сталине были построены такие вооруженные силы, которые, несмотря на военные катастрофы 1941–1942 гг., одолели лучшие силы Запада – Третьего рейха, и Востока – милитаристскую Японию. После победы 1945 года Советская Армия была самой мощной армией планеты, поэтому США и Великобритания побоялись сразу же развязать новую «горячую» мировую войну, начали «холодную» — информационную войну. Два поколения советских людей жили в мире.Сталин способствовал культурному развитию народа, распространению массовой физкультуры, а не ущербного профессионального спорта (где профессиональные спортсмены становятся миллионерами, а массы проводят время за пивом и телевизоров, обрастая жиром и болячками). С пьянством умело справлялись, а о наркотиках как социальной болезни и речи не было. Советский вождь с водкой не боролся, он боролся за время советских людей. Поэтому активно развивали физкультуру, любительский спорт. Каждое предприятие и учреждение имело команду и спортсменов из своих работников, служащих. Все более или менее крупные предприятия имели и содержали свой стадион (не для профессионалов, а для своих работников). Играли и занимались спортом практически все и во все виды. Также активно развивали активный отдых людей. Со время Сталина во всех городах Союза остались парки. Они были доступны всем гражданам. В них были читальный и игровой залы (шахматы, шашки, бильярд), танцплощадка, летний театр, продажа мороженного и пр.При Сталине держава в самых тяжелых стартовых условиях и в кратчайшие сроки рванула вперёд и не только преодолела отставание перед развитым Западом, но стала сверхдержавой, цивилизацией будущего, маяком для всего человечества. Это означает, что державе нужна была масса умных, образованных людей, квалифицированных кадров в самых различных областях жизни. И это действительно было так, так как Сталин придавал умственному развитию советских граждан огромное значение. Он сам был умным человеком и стремился к тому, чтобы вся страна была разумной. Отсюда такое внимание к науке и образованию. Советская школа, опираясь на лучшие традиции русской классической школы-гимназии, стала лучшей в мире. В СССР-России никогда ещё столько не делалось для предоставления людям знаний – базы для разума и творчества. Сталинское правительство всемерно способствовало развитию отечественной науки и техники, внедрению новых технологий.В своём политическом завещании «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952 г.) Сталин прямо написал:То есть Сталин понимал, что в основе западной рабовладельческой «пирамиды», общества потребления с разделением людей на рабов-потребителей и хозяев «избранных», лежит доступ к знаниям. Знания (информация) – ключ к будущему человечества.В области экономики Сталин организовал бескризисное развитие народного хозяйства. В то время как весь мир, основанный на базе капиталистической системы, корчился в кризисе, СССР шёл вперёд семимильными шагами. Секрет «советского чуда» — в отказе от ссудного ростовщического процента и в плановой системе. Это позволило превратить страну из аграрно-индустриальной в промышленного гиганта, стать ведущей экономикой Европы, успешно подготовиться к мировой войне, дважды поднять страну из пепла – смуты и войны. И даже начать устойчиво снижать цены на товары народного потребления, без повышения заплаты. К примеру, если в современной России увеличивается заработная плата, то одновременно происходят рост цен и тарифов, что позволяет ростовщическим структурам наживаться на народе.Если бы сталинская плановая система была сохранена и разумно усовершенствована, а Сталин понимал необходимость усовершенствования социалистического хозяйства (недаром в 1952 г. появился его труд «Экономические проблемы социализма в СССР»), если бы на первое место была поставлена задача дальнейшего повышения уровня жизни народа (задача создания тяжелой промышленности, машиностроения и ВПК была в основном решена), мы уже к 1970 г. были бы в первой тройке стран с самым высоким уровнем жизни. При этом инерция сталинской экономики была настолько мощной, его планы и кадровый ресурс были настолько выдающимися, что даже при волюнтаризме Хрущева и апатии Брежнева страна продолжала развитие.Таким образом, Сталин осуществлял в СССР-России реализацию концепции справедливого жизнеустройства (коммунизм – жизнь коммуны-общины на основе этики совести, правды). На свет появилась цивилизация будущего – общество знания, служения и созидания, где жили творцы и созидатели. Дело Сталина – сделать жизнь людей счастливой, радостной и творческой. Поэтому в России и происходит возрождение народного сталинизма.Продолжение следует… Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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