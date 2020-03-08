"После Лондона каждый день плачем": Из-за победы с русской песней мальчишку затравили депутаты

Украинцы затравили 12-летнего сироту Максима Ткачука, исполнившего "Смуглянку" - песню, которая получила особенно широкую известность после выхода фильма "В бой идут одни "старики" советского режиссера и актёра, уроженца Украины Леонида Быкова. Мальчик выступил с этой композицией на конкурсе Stars of the Albion в Лондоне и привёз на родину в Волынскую область победу. Однако местные депутаты от партии "Свобода" и ряд журналистов встретили мальчишку оскорблениями и обвинениями.

Максима воспитывают бабушка с дедушкой. Как пишет издание Страна.ua, соотечественники обвинили школьника в поддержке "оккупантов", называли "трусливый соловей" и "москаль".

Телеканал RT в официальном телеграм-канале уточняет: бабушка мальчика теперь прямо говорит, что они опасаются быть сожжёнными после негативных высказываний официальных лиц и прессы.

"Боимся, чтобы нас не сожгли. Прямых угроз не было, но от тех людей можно чего хочешь ждать", - признаётся женщина, чьи слова приводит RT.

Надо сказать, маленький Максим обошёл представителей 23 стран мира! Однако дома его победа была омрачена подобным отношением. "После Лондона каждый день плачем, - добавляет бабушка. - Не победа - ад".

Досталось и учителям Максима. Если его называют "пропагандистом русского мира", то педагоги, с точки зрения ряда украинцев, "предатели и сволочи", сообщает RT.