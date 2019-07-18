"После истории с американскими учителями США развязали "визовую войну" - Антонов

По словам российского дипломата, от этой войны страдают обе стороны – и российские дипломаты в США, и американские в России. С прошлого года проблемы не исчезли. Американская сторона отказывает в визах российским дипломатам, а также сотрудникам административно-технического состава.

При этом была введена так называемая "система разменов", когда за каждую визу для российского дипломата требуют визу для дипломата из США, а за каждую визу для административно-технического персонала необходимо выдать визу американцу, рассказал Антонов.

И это решение, принятое американской стороной, создает проблемы и дипломатам из посольства США в Москве. Под удар "визовой войны" попали не только дипломаты, но и садовники, учителя, повара и водители. На предложения, которые озвучивает посольство России в Вашингтоне, Госдепартамент никак не реагирует, отмечает Nation News.

"Мы заинтересованы в нормальных, прагматичных отношениях с США, в нормальной ситуации в области визовых проблем... Мы готовы завтра начать выдавать визы американским учителям, но можем ли мы рассчитывать на взаимность с американской стороны? Никакого ответа нет", - сказал посол.

О том, что Россия якобы не дала визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, сообщает The New York Times. Как отмечается в публикации, американские официальные лица заявили, что таким образом российская сторона "хочет оказать политическое давление" на Соединённые Штаты.

Речь идёт о школе, созданной в 1949 году американскими, британскими и канадскими властями, пишет издание. В учебном заведении преподают около 150 учителей. Среди них есть и русские, но всё же "основу составляют носители английского языка".