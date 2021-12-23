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"После этого "но": Политконсультант указал на "очень интересный" момент в пресс-конференции Путина
23 декабря 2021, 10:40 • 275 • Политика
Политический консультант и журналист Андрей Перла указал на "очень интересный" момент в пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая ожидается сегодня. "Очень интересно", - заметил он.
Напомним, формат большой пресс-конференции с президентом - это подведение итогов года. Как подчеркнули накануне в Кремле, свободное общение с журналистами будет "до последнего". Вопросов на повестке немало, и на каждый будет получен ответ - в деталях о событии мы расскажем в специальном разделе на сайте "Первого русского".
В своём Telegram-канале Андрей Перла отметил, что "очень интересно, что завтра скажет президент про войну".
"Очень. Хотя понятно, что он заявит: "Мы не хотим войны", - написал эксперт, отметив, что после этого Владимир Путин скажет "но...".
"И вот после этого "но…", - обратил внимание автор канала.
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