"Послание "нового времени": Матвиенко дала прогноз, что скажет Путин Федеральному собранию

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко дала прогноз, о чем скажет президент России Владимир Путин в готовящемся Послании президента Федеральному собранию. Она убеждена, что это событие сформирует новую "систему координат": это будет "послание "нового времени".

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко рассказала, о чем, по ее мнению, скажет президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Она заявила, что оно задаст новую "систему координат".

"Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения", - заметила Матвиенко.

Причем некоторые поручения нужно будет реализовать быстро. А некоторые потребуют корректировки планов властей.

"В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение", - цитирует РИА Новости.

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию 21 апреля. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, место оглашения будет уточнено позже.

"Сейчас прорабатываются разные варианты. Темы, которые будут озвучены в послании, мы традиционно не анонсируем", - добавил представитель Кремля, уточнив, что о начале аккредитации для журналистов будет скоро объявлено.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков назвал основные темы, которые затронет в своём ежегодном послании Федеральному Собранию президент. Будет затронута тема ситуации в Донбассе и вопрос запланированных на сентябрь выборов в Государственную Думу. Президент уделит внимание таким социальным группам, как бюджетники и пенсионеры, вопросам льгот и социальной поддержки, а также улучшения жизни граждан.

Также эксперт не исключает, что Путин может затронуть темы, которые не на слуху и удивят всех.

"Отчасти это является недостатком нашей политической системы, но относиться к этому нужно с пониманием - в условиях гибридной войны власти просто вынуждены осторожничать. Послание Путина готовится как настоящая спецоперация", - резюмирует Сергей Марков.