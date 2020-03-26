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"Послание дорабатывалось до последней минуты": Делягин объяснил заминку с обращением Путина

26 марта 2020, 14:35  •  66 • Политика
Владимир Путин объявил о мерах поддержки граждан России из-за коронавируса. "То, что время оглашения послания откладывалось трижды, позволяет предположить, что оно дорабатывалось до последней минуты. И это скорее хорошо, потому что свидетельствует о том, что государственный аппарат понимает крайнюю напряжённость ситуации", - прокомментировал экономист и политолог Михаил Делягин.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором озвучил меры по поддержке населения и бизнеса в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Предложения главы государства для Царьграда прокомментировал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Речь идёт о таких предложениях президента России, как "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам, если месячный доход сократился более чем на 30%; шесть месяцев отсрочки на все налоги, кроме НДС, компаниям малого и среднего бизнеса; увеличение пособия по безработице до 12 130 рублей и других.
Это меры правильные, но абсолютно недостаточные, они запоздалые, считает Михаил Делягин. Но президент очень чётко сказал, что их будут дорабатывать и развивать правительство и Банк России, добавляет эксперт.
Не просто они будут писать инструкцию по реализации этих мер, но они будут и разрабатывать новые меры, именно для поддержки реального сектора экономики. И это вселяет надежду, что это всерьёз, - пояснил Михаил Делягин в интервью Царьграду.
По его мнению, тональность выступления и характер мер свидетельствуют о том, что президент и, скорее всего, премьер-министр Мишустин понимают, что мир вошёл в режим экономической катастрофы, и действуют исходя именно из этого. То есть это свидетельство адекватности понимания ситуации, подчёркивает эксперт.
То, что время оглашения послания откладывалось трижды, позволяет предположить, что оно дорабатывалось до последней минуты. И это скорее хорошо, потому что свидетельствует о том, что государственный аппарат понимает крайнюю напряжённость ситуации, - полагает Михаил Делягин.
Тем не менее экономист считает озвученные меры недостаточными. Например, введён налог на вывод за границу доходов, но не введён налог просто на движение финансово-спекулятивного капитала. А в нынешних условиях это необходимо, уверен эксперт.
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