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"Послание дорабатывалось до последней минуты": Делягин объяснил заминку с обращением Путина
26 марта 2020, 14:35 • 66 • Политика
Владимир Путин объявил о мерах поддержки граждан России из-за коронавируса. "То, что время оглашения послания откладывалось трижды, позволяет предположить, что оно дорабатывалось до последней минуты. И это скорее хорошо, потому что свидетельствует о том, что государственный аппарат понимает крайнюю напряжённость ситуации", - прокомментировал экономист и политолог Михаил Делягин.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором озвучил меры по поддержке населения и бизнеса в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Предложения главы государства для Царьграда прокомментировал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Речь идёт о таких предложениях президента России, как "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам, если месячный доход сократился более чем на 30%; шесть месяцев отсрочки на все налоги, кроме НДС, компаниям малого и среднего бизнеса; увеличение пособия по безработице до 12 130 рублей и других.
Это меры правильные, но абсолютно недостаточные, они запоздалые, считает Михаил Делягин. Но президент очень чётко сказал, что их будут дорабатывать и развивать правительство и Банк России, добавляет эксперт.
По его мнению, тональность выступления и характер мер свидетельствуют о том, что президент и, скорее всего, премьер-министр Мишустин понимают, что мир вошёл в режим экономической катастрофы, и действуют исходя именно из этого. То есть это свидетельство адекватности понимания ситуации, подчёркивает эксперт.
Тем не менее экономист считает озвученные меры недостаточными. Например, введён налог на вывод за границу доходов, но не введён налог просто на движение финансово-спекулятивного капитала. А в нынешних условиях это необходимо, уверен эксперт.
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