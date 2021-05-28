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"Послание для Москвы было предельно ясным": США провоцируют Россию в Арктике

28 мая 2021, 22:20  •  107 • Политика
США подали "сигнал" России в Арктике. "Послание для Москвы было предельно ясным: американские военные могут проводить операции в стратегически важном Арктическом регионе", - пишут американские СМИ.
США развернули стратегические ядерные бомбардировщики B-1 на авиабазе Орланд в Норвегии, чтобы подать сигнал России. Об этом сообщает американский портал 19fortyfive.
В настоящий момент данные бомбардировщики уже закончили свою миссию в Норвегии и вернулись домой. Однако в командовании ВВС США подтвердили намерение закрепить своё военное присутствие в регионе.
Послание для Москвы было предельно ясным: американские военные могут проводить операции в стратегически важном Арктическом регионе,
- комментирует 19fortyfive.
Также издание отмечает, что на смену бомбардировщикам B-1 в Норвегию будут отправлены бомбардировщики B-52 Stratofortress для совместных манёвров с норвежскими истребителями F-16 Fighting Falcon. Кроме того, В-52 были развёрнуты в остальных частях Европы и Индо-Тихоокеанском регионе, добавляет издание.

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