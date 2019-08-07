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"Послал предупреждение для США": Ким Чен Ын нарушил молчание по поводу пусков ракет

07 августа 2019, 09:39  •  94 • Политика
Пуски северокорейских ракет, состоявшиеся шестого августа, стали предупреждением Вашингтону и Сеулу в ответ на их совместные военные учения, которые начались в понедельник. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Стало известно о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал последние пуски ракет КНДР своеобразным предупреждением для США и Южной Кореи. Лидер КНДР недоволен их совместными военными учениями. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Таким образом, Ким Чен Ын послал сообщение для Вашингтона и Сеула.
"Ким Чен Ын отметил, что это возможность послать адекватное предупреждение их совместным военным занятиям", - говорится в официальном сообщении.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник рано утром (в ночь на вторник мск) четвертый раз за две недели произвела пуск баллистических ракет малой дальности. Пуски, по их данным, прошли из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега. Прошедшие в ночь пуски стали уже четвертыми испытаниями с начала мая.
Совет Безопасности ООН требует от КНДР прекратить разработку и пуски любых баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций. При этом сам Пхеньян не согласен с этим требованием. Тем не менее ранее власти КНДР добровольно взяли на себя обязательство не проводить только испытания баллистических ракет большой дальности.

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