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"Пошёл период тотальной зачистки русских": Сатановский сделал предупреждение

21 сентября 2021, 16:10  •  412 • Политика
Политолог, эксперт по странам Ближнего Востока Евгений Сатановский сделал предупреждение руководству России. Он рассказал о начавшемся "периоде тотальной зачистки русских на постсоветском пространстве".
Так Сатановский прокомментировал отказ Турции признавать выборы в русском Крыму. Он обратил внимание, что турецкие партнёры позволяют себе совершенно недружественные шаги по отношению к России. И при этом Москва на это никак не реагирует.
Русские дипломаты, конечно, выразили своё недовольство, но никаких реальных шагов пока не последовало. По словам Сатановского, руководство России имеет массу реальных способов "выразить протест". Зачистить боевиков в Сирии, которых поддерживает Турция. Вооружить курдов, которых Анкара считает террористами. Начать радиоэлектронную борьбу против турецких союзников в Ливии и Азербайджане. Или начать бороться с турецкими агентами влияния в России, которые распространяют свою идеологию через турецкие школы, культурные центры и другие подобные учреждения.
Но вместо этого Россия ограничивается только словесными возмущениями, продолжая вести бизнес с Турцией. Русские в настоящий момент продают газ своим турецким партнёрам, строят АЭС "Аккую" и пускают туристов на турецкие курорты.
Сатановский также обратил внимание на попытки зарубежных стран снизить влияние России в странах СНГ.
Период тотальной зачистки пошёл всего русского, российского и советского на всём пространстве нашей бывшей единой страны. Чтобы не было там русского духа и Русью впредь не пахло. А мы что делаем?
- пишет политолог в Telegram.
Ранее Турция заявила, что не признаёт результаты выборов в Госдуму, которые проводились на территории Крыма. Министерство иностранных дел России отреагировало на сказанное. В сообщении, распространённом МИД страны, подчёркивается, что позиция Анкары влияет на двусторонние отношения.

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