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"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "доктрина Байдена" раскрыта

22 декабря 2020, 03:35  •  89 • Политика
Сенатор Алексей Пушков оценил интервью экс-посла США в России Майкла Макфола. Тот обещал активизацию при Байдене политики США в отношении постсоветских государств. По мнению американца, как следует из интервью, избранный президент Соединённых Штатов хочет послать Путину сигнал, что американцы не сдали регион.
В интервью изданию The Insider Макфол изложил, какими будут действия команды Байдена в отношении постсоветских государств. В частности, убеждён Макфол, при новом президенте США будет активизирована политика в отношении Украины, Белоруссии, Грузии, Армении и Узбекистана.
По его словам, новый глава Белого дома после окончательного вступления в должность планирует плотно заняться ближайшими соседями России, которые для Вашингтона являются удобным инструментом давления на Москву.
Тем самым мы пошлём сигнал Путину, что не сдали этот регион, - отметил Макфол.
По сути, "доктрина Байдена", объясняет Пушков, оценивая это интервью, заключается в том, чтобы превратить окружающие Россию страны в зону американского влияния.
Примечательно, что Джо Байден поддерживал постмайданные власти Украины ещё со времён президентства Барака Обамы. Если верить записям телефонных разговоров, слитых украинским политиком Андреем Деркачём, Пётр Порошенко, будучи президентом Украины, напрямую отчитывался перед Байденом о кадровых перестановках и повышении тарифов на газ для населения.
Некоторые эксперты полагают, что именно Байден дал Киеву команду заморозить выполнение Минских соглашений. Эту версию косвенно подтверждает заявление главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, что в январе Киев предложит новый план по урегулированию конфликта в Донбассе. Отметим, что именно в январе состоится инаугурация Байдена, после чего он официально станет президентом США.
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