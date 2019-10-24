"Пошлите месседж Путину. Внесите 1 доллар": Джо Байден даже деньги на президентство собирает с помощью России

Политолог Владимир Корнилов на личной странице в социальной сети Twitter поделился скрином из нового ролика Джо Байдена, который ранее объявил о своём желании вступить в президентскую гонку. Как оказалось, строить свою карьеру Байден намерен с помощью президента России Владимира Путина. И если раньше он просто демонизировал Путина, то теперь ещё и зарабатывает на нём. Но... могут быть и другие варианты. Например, Корнилов пишет:

"Последний ролик Джо Байдена просто запредельный: "Пошлите месседж Путину. Внесите 1 доллар, 5 долларов, 10 долларов". Я правильно понял, Байден призывает американцев перечислять деньги Путину???"

А Руслана Боширова добавляет:

"Путин знает, что если меня изберут президентом, его режиму (конец). Я въеду на Тверскую на "Абрамсе" вместе с Бабченко. Мистер Путин, дайте американцам самим избрать президента США! Американцы, скиньте старику $1, $5 или $10!"

Другие пользователи были не менее ироничны.

"У Соболь с Навальным научился", - пишет Добрый московит @moskovit1480.

"А потом через суд признают Темнейшего иноагентом...", - добавил Денис @Bahus_77.

"Скажите кто-нибудь Байдену, что это уже не стартап, а реплика", - говорит Дмитрий Невский

@Hohol246.

Фото: twitter.com/Kornilov1968.