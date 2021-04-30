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"Пошли выйдем": В Коми разбираются с нападками депутата на главу и записью "исподтишка"
30 апреля 2021, 14:05 • 108 • Политика
В Коми прокомментировали скандал между губернатором Владимиром Уйбой и депутатом регионального парламента Олегом Михайловым.
В пресс-службе главы Коми Владимира Уйбы прокомментировали появившуюся в интернете скандальную аудиозапись, на которой губернатор угрожает с использованием мата депутату от КПРФ Олегу Михайлову.
Ранее в Telegram-канале Михайлова появилась аудиозапись, на которой якобы Уйба нецензурно общается: "Ты кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал, конь? Кого ты трусом назвал, тварь? Пошли (нецензурно), я тебе сейчас (нецензурно) дам, пошли, (нецензурно), выйдем. Тварина, (нецензурно). Я тебя урою (нецензурно), пошли выйдем, если ты мужик". Об этом сообщает МК. Депутат утверждал, что запись сделана после заседания парламента Коми 29 апреля.
Как пояснили "РИА Новости" в пресс-службе губерантора Уйбы, инцидент произошёл в ходе доклада губернатора парламенту:
Как утверждает пресс-служба, губернатор подошел к коммунисту "и потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает". В пресс-службе Уйбы отметили, что депутат Михайлов "исподтишка" записал разговор.
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