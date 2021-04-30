"Пошли выйдем": В Коми разбираются с нападками депутата на главу и записью "исподтишка"

В Коми прокомментировали скандал между губернатором Владимиром Уйбой и депутатом регионального парламента Олегом Михайловым.

В пресс-службе главы Коми Владимира Уйбы прокомментировали появившуюся в интернете скандальную аудиозапись, на которой губернатор угрожает с использованием мата депутату от КПРФ Олегу Михайлову.

Ранее в Telegram-канале Михайлова появилась аудиозапись, на которой якобы Уйба нецензурно общается: "Ты кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал, конь? Кого ты трусом назвал, тварь? Пошли (нецензурно), я тебе сейчас (нецензурно) дам, пошли, (нецензурно), выйдем. Тварина, (нецензурно). Я тебя урою (нецензурно), пошли выйдем, если ты мужик". Об этом сообщает МК. Депутат утверждал, что запись сделана после заседания парламента Коми 29 апреля.

Как пояснили "РИА Новости" в пресс-службе губерантора Уйбы, инцидент произошёл в ходе доклада губернатора парламенту:

Олег Алексеевич (Михайлов, от КПРФ)... начал выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича (Уйбы)... оскорбил человека, трижды награждённого орденом Мужества, заслуженного врача, медика, спасавшего жизни людей в горячих точках. При этом глава на явную провокацию не поддался, спокойно выслушал весь этот спич.

Как утверждает пресс-служба, губернатор подошел к коммунисту "и потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает". В пресс-службе Уйбы отметили, что депутат Михайлов "исподтишка" записал разговор.