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"Пошли они...": Витязева показала "забавную истерику" Гордона на тему России
18 мая 2020, 18:55 • 87 • Политика
Юлия Витязева показала в Twitter кадры "забавной истерики" украинского журналиста Дмитрия Гордона на тему России. По его мнению, Москва якобы "унизила и оскорбила Украину", и теперь Киев не должен вести торговлю с РФ, даже несмотря на нынешние сложности с экономикой в стране. "Пошли они..." - высказался он.
Юлия Витязева поделилась в Twitter кадрами "забавной истерики" украинского журналиста Дмитрия Гордона, рассуждавшего на тему пересмотра экономической части ассоциации Украина - Евросоюз.
В эфире местного телеканала "НАШ" он грубо высказался о России и подчеркнул, что Киев не должен вести торговлю с РФ, даже несмотря на нынешние сложности с экономикой в стране.
Фото: скриншот Twitter/Юлия Витязева
Витязева заметила, что схожую позицию имеют многие чрезмерно гордые так называемые украинские патриоты, которым проще голодать, чем признать ошибки своей страны.
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