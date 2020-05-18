"Пошли они...": Витязева показала "забавную истерику" Гордона на тему России

Юлия Витязева поделилась в Twitter кадрами "забавной истерики" украинского журналиста Дмитрия Гордона, рассуждавшего на тему пересмотра экономической части ассоциации Украина - Евросоюз.

В эфире местного телеканала "НАШ" он грубо высказался о России и подчеркнул, что Киев не должен вести торговлю с РФ, даже несмотря на нынешние сложности с экономикой в стране.

Россия унизила и оскорбила Украину, и торговать после этого униженной и оскорблённой Украине с Россией… это позор, унижение. Все, кто хочет торговать дальше с Россией, пошли они… - заявил Гордон.

Фото: скриншот Twitter/Юлия Витязева

Витязева заметила, что схожую позицию имеют многие чрезмерно гордые так называемые украинские патриоты, которым проще голодать, чем признать ошибки своей страны.