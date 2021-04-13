"Пошла жара!": Украина требует разместить у себя ракетные комплексы США - воевать с Россией

Андрей Ермак заявил, что американские ракетные комплексы должны быть размещены на территории Украины. Так, мол, с Россией воевать будет сподручней. Киев не интересует, что Россия не проявляет военной агрессии. В данной ситуации важно само высказывание. Как отметил Евгений Попов, "пошла жара!".

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США должны разместить на украинской территории зенитные ракетные комплексы Patriot. Позицию Ермака передаёт журнал Time.

Безусловно, размещение Ермак объясняет войной с Россией. С его точки зрения, "Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада". А значит, надо помогать...

А где США размещают свои ракеты Patriot? - задаёт вопрос Ермак и сам же отвечает. - Ближайшие - в Польше. Они должны быть здесь.

Надо сказать, что США на словах часто накаляют обстановку, обещая Украине военную поддержку чуть ли не любого уровня. На деле же подобного не происходит. В апреле американская сторона уже заявляла, что готова поддержать Киев в случае эскалации "военной агрессии" России. Как всегда расплывчатые формулировки позволяют подогнать под определение всё, что угодно. Тем более что Киев, как уже отмечалось ранее, уже развернул большую военную кампанию с перемещением войск, накачивая обстановку. Мол, обострения не избежать...

Журналист и телеведущий Евгений Попов, комментируя заявление Ермака в личном телеграм-канале popovrtr, написал:

"Пошла жара! Накапайте мальчикам из Квартала валерьянки. А то не успокоятся, беду накликают".

Здесь же следует отметить, что Россия на официальном уровне подчёркивала, что войны с Украиной не будет. В то же время следует понимать, что русское население в Донбассе никто в обиду не даст.