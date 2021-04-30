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"Посеять хаос, разруху и голод": В бундестаге указали на того, кому выгодно лишить Россию SWIFT

30 апреля 2021, 10:25  •  164 • Политика
Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что у Европарламента нет полномочий принимать решений по отключению от системы SWIFT или отказываться от строительства "Северного потока - 2". Немец также указал на того, кому выгодно лишить Россию SWIFT и кто "хочет посеять хаос, разруху и голод".
Накануне группа депутатов Европарламента обнародовала проект резолюции, требуя ужесточить санкции против России в ответ на возникший дипломатический скандал с чехами, а также за стягивание армии к границам Украины. Предлагалось остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" и отключить нашу страну от системы международных платежей SWIFT.
Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил о том, что у Европарламента нет полномочий принимать решения типа того, чтобы отказываться от строительства газопровода, или лишать доступа к SWIFT, или вводить иные санкции.
В беседе с телеканалом "360" Гердт отметил, что расплачиваться за отказ от "Северного потока - 2" вынуждена будет Германия. В том числе в этом случае ФРГ грозит выплата штрафа в 12 миллиардов евро.
Депутат назвал также и того, кому выгодно лишить Россию SWIFT и закрыть проект "Северный поток - 2". И это точно не Германия, если исходить из вышеизложенных неприятных последствий, которые грозят Берлину в случае отказа от строительства газопровода.
Немец уверен, что это не выгодно никому, за исключением "третьей стороны", желающей "посеять хаос, разруху и голод".

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