Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что у Европарламента нет полномочий принимать решений по отключению от системы SWIFT или отказываться от строительства "Северного потока - 2". Немец также указал на того, кому выгодно лишить Россию SWIFT и кто "хочет посеять хаос, разруху и голод".

Накануне группа депутатов Европарламента обнародовала проект резолюции, требуя ужесточить санкции против России в ответ на возникший дипломатический скандал с чехами, а также за стягивание армии к границам Украины. Предлагалось остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" и отключить нашу страну от системы международных платежей SWIFT.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил о том, что у Европарламента нет полномочий принимать решения типа того, чтобы отказываться от строительства газопровода, или лишать доступа к SWIFT, или вводить иные санкции.

В беседе с телеканалом "360" Гердт отметил, что расплачиваться за отказ от "Северного потока - 2" вынуждена будет Германия. В том числе в этом случае ФРГ грозит выплата штрафа в 12 миллиардов евро.

Депутат назвал также и того, кому выгодно лишить Россию SWIFT и закрыть проект "Северный поток - 2". И это точно не Германия, если исходить из вышеизложенных неприятных последствий, которые грозят Берлину в случае отказа от строительства газопровода.

Немец уверен, что это не выгодно никому, за исключением "третьей стороны", желающей "посеять хаос, разруху и голод".