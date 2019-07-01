"Посетители вряд ли расстроятся": Терезу Мэй убрали с глаз долой из знаменитого музея

Фигуру Мэй, сделанную из воска, уже убрали в чулан, где хранят бывших лидеров Великобритании. Как сообщает телеканал 360, при этом политик всё ещё остаётся на посту премьер-министра, хотя её отставка - дело уже решённое.

В самом музее говорят, что освободили место для скульптуры уже следующего главы британского правительства. Кто из политиков станет таковым, определится в ближайшее время. Претендентов - более десяти, среди них, кстати, даже бывший мэр Лондона Борис Джонсон.

Британский политолог Маркус Пападопулос отметил, что Мэй была премьер-министром очень недолго, всего около трёх лет. Она не запомнится, подобно "железной леди", бессменным лидером, а потому исчезновение её копии из музея - закономерный итог.

По мнению политолога, посетители вряд ли расстроятся, не увидев восковую Мэй, поскольку она не пользовалась большим интересом у публики. Да и значительного вклада в историю внести не успела.

"Например, скульптуры Уинстона Черчилля или Гитлера находятся в музее постоянно, потому что сыграли ключевые роли в истории", - отметил Пападопулос.