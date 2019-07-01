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"Посетители вряд ли расстроятся": Терезу Мэй убрали с глаз долой из знаменитого музея

01 июля 2019, 20:09  •  46 • В мире
В знаменитом музее мадам Тюссо больше нельзя увидеть восковую фигуру премьер-министра Великобритании, поскольку её уже убрали с глаз долой. Впрочем, эксперты уверены, что ничего удивительного в этом нет, поскольку публике этот персонаж едва ли был сильно интересен: "Посетители вряд ли расстроятся".
Фигуру Мэй, сделанную из воска, уже убрали в чулан, где хранят бывших лидеров Великобритании. Как сообщает телеканал 360, при этом политик всё ещё остаётся на посту премьер-министра, хотя её отставка - дело уже решённое.
В самом музее говорят, что освободили место для скульптуры уже следующего главы британского правительства. Кто из политиков станет таковым, определится в ближайшее время. Претендентов - более десяти, среди них, кстати, даже бывший мэр Лондона Борис Джонсон.
Британский политолог Маркус Пападопулос отметил, что Мэй была премьер-министром очень недолго, всего около трёх лет. Она не запомнится, подобно "железной леди", бессменным лидером, а потому исчезновение её копии из музея - закономерный итог.
По мнению политолога, посетители вряд ли расстроятся, не увидев восковую Мэй, поскольку она не пользовалась большим интересом у публики. Да и значительного вклада в историю внести не успела.
"Например, скульптуры Уинстона Черчилля или Гитлера находятся в музее постоянно, потому что сыграли ключевые роли в истории", - отметил Пападопулос.

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