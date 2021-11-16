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"Пощёчина Украине": Указ Путина станет залогом процветания Донбасса - политолог

16 ноября 2021, 17:05  •  293 • Политика
Указ президента России Владимира Путина станет залогом процветания Донбасса, считает политолог Владимир Рогов. Он рассказал, что значит для ДНР и ЛНР указ, который в Киеве уже назвали "пощёчиной Украине".
Путин накануне подписал указ, распорядившись предоставить Донбассу гуманитарную помощь, а также разрешив местным предприятиям участвовать в госзакупках в России.
По словам Рогова, это огромный рынок, выход на который обеспечит процветание региону.
Это колоссальный рынок с большим бюджетом. Благодаря этому появятся десятки, если не сотни тысяч новых рабочих мест. Указ, без преувеличения сказать, стал залогом процветания региона,
- пояснил эксперт "Народным новостям".
Сообщения об указе Путина ожидаемо вызвали возмущение со стороны Киева. Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал это "издевательством и пощёчиной".
Отметим, что указ был подписан на фоне очередного обострения в Донбассе, вызванного действиями украинской армии. ВСУ не только увеличили интенсивность обстрелов неподконтрольных территорий, но и открыто начали использовать для своих атак беспилотники.

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