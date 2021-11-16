|
"Пощёчина Украине": Указ Путина станет залогом процветания Донбасса - политолог
16 ноября 2021, 17:05 • 293 • Политика
Указ президента России Владимира Путина станет залогом процветания Донбасса, считает политолог Владимир Рогов. Он рассказал, что значит для ДНР и ЛНР указ, который в Киеве уже назвали "пощёчиной Украине".
Путин накануне подписал указ, распорядившись предоставить Донбассу гуманитарную помощь, а также разрешив местным предприятиям участвовать в госзакупках в России.
По словам Рогова, это огромный рынок, выход на который обеспечит процветание региону.
- пояснил эксперт "Народным новостям".
Сообщения об указе Путина ожидаемо вызвали возмущение со стороны Киева. Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал это "издевательством и пощёчиной".
Отметим, что указ был подписан на фоне очередного обострения в Донбассе, вызванного действиями украинской армии. ВСУ не только увеличили интенсивность обстрелов неподконтрольных территорий, но и открыто начали использовать для своих атак беспилотники.
Подпишитесь на нас
293
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 ноября 2021, 00:30
|
10 ноября 2021, 07:05
|
13 ноября 2021, 16:45
|
13 ноября 2021, 16:45
|
11 ноября 2021, 11:40
|
12 ноября 2021, 00:30
|
14 ноября 2021, 15:30