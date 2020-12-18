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"Пощёчина... большой вызов": США наказали сами себя, ударив по России
18 декабря 2020, 18:00 • 172 • Политика
США наказали сами себя, ударив по России. Так, Майку Помпео пришлось оправдываться перед Турцией за санкции из-за С-400, закупка которых Анкарой стала для Вашингтона "пощёчиной" и "большим вызовом". Госсекретарь попытался убедить Анкару, будто бы введённые против неё ограничения - в действительности против РФ.
Член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян прокомментировал заявление американского госсекретаря Майка Помпео о санкциях, введённых Вашингтоном из-за закупки Турцией российских комплексов С-400.
Руководитель Госдепа в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что ЗРК, поставленные из РФ, угрожают американским военным. Поэтому санкции, которые были введены Соединёнными Штатами против Анкары 14 декабря, в действительности направлены не против Турции, а против России.
Их цель - предотвратить получение Москвой существенного дохода и влияния. По словам Помпео, ограничения не направлены на подрыв боеготовности Турции.
Степанян в разговоре с корреспондентом Царьграда напомнил, что Анкара является членом блока НАТО, но, несмотря на это, она покупает российское вооружение.
Таким образом, это становится своего рода ударом и по России, по российскому вооружению, ведь цель давления - чтобы никто больше наши комплексы не покупал, добавил собеседник Царьграда, предположив, что именно это имел в виду Помпео, говоря об антироссийских санкциях.
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