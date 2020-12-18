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"Пощёчина... большой вызов": США наказали сами себя, ударив по России

18 декабря 2020, 18:00  •  172 • Политика
США наказали сами себя, ударив по России. Так, Майку Помпео пришлось оправдываться перед Турцией за санкции из-за С-400, закупка которых Анкарой стала для Вашингтона "пощёчиной" и "большим вызовом". Госсекретарь попытался убедить Анкару, будто бы введённые против неё ограничения - в действительности против РФ.
Член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян прокомментировал заявление американского госсекретаря Майка Помпео о санкциях, введённых Вашингтоном из-за закупки Турцией российских комплексов С-400.
Руководитель Госдепа в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что ЗРК, поставленные из РФ, угрожают американским военным. Поэтому санкции, которые были введены Соединёнными Штатами против Анкары 14 декабря, в действительности направлены не против Турции, а против России.
Их цель - предотвратить получение Москвой существенного дохода и влияния. По словам Помпео, ограничения не направлены на подрыв боеготовности Турции.
Степанян в разговоре с корреспондентом Царьграда напомнил, что Анкара является членом блока НАТО, но, несмотря на это, она покупает российское вооружение.
Это, естественно, раздражает США. Но было бы абсолютно абсурдно, если бы Помпео сказал, что они наказывают Турцию, потому что всё же она их союзник, они по логике не имеют права против неё принимать санкции. Но поскольку Анкара не только закупила, но и поставила на дежурство наши системы, подключила их, для американцев это стало большим вызовом. Можно сказать, пощёчиной. И, естественно, они захотели наказать Турцию, чтобы всем остальным было неповадно, то есть чтобы все остальные члены блока НАТО не посмели купить С-400, - пояснил политолог.
Таким образом, это становится своего рода ударом и по России, по российскому вооружению, ведь цель давления - чтобы никто больше наши комплексы не покупал, добавил собеседник Царьграда, предположив, что именно это имел в виду Помпео, говоря об антироссийских санкциях.
Но удар однозначно нанесён по Турции, потому что санкции принимаются именно против неё. Однако об этом говорить напрямую для Помпео было бы странно, поскольку они являются союзниками. Поэтому он оправдывает это тем, что, мол, это не против тебя, это против России. Абсолютно понятно его объяснение. Не хочет показаться лицемером, поскольку Вашингтон на своего же партнёра накладывает ограничения. Это абсурдно, но факт, - подытожил Степанян.
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