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"Посадят или сбежит? Наградят!": В России нашли ответ о будущем для Порошенко

20 мая 2020, 23:55  •  75 • Политика
Против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене. "Посадят или сбежит?" - интересуется военный эксперт Игорь Коротченко. "Наградят!" - отвечают ему в комментариях российские пользователи.
В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением" после обнародования записи его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. По ситуации высказался военный эксперт и главный редактор журнала Национальная оборона, а также директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Речь идёт о переговорах, в ходе которых Порошенко согласился уволить генпрокурора Украины за миллиард долларов, а также хвастал, что ему удалось поднять тарифы ЖКХ не на 75%, а на все 100%. Записи обнародовал один из депутатов Верховной рады.
"Против Петра Порошенко возбудили дело о госизмене. Посадят или сбежит?" – написал Игорь Коротченко в Twitter.
"Кто ж его посадит? Он же памятник..." - отвечает в комментариях Евгений Ильдюганов @UdjinES.
"Наградят", - предсказывает JuveOne @Juve__One.
"Скоропостижно скончается, и всех собак повесят на него", - предполагает Александр 2 @DC7aGx2eAEQv05A.
"Признают "отсутствие состава преступления" или обвинят в этом Россию и Путина" - уверен Сергей Николаевич @Serg_Shu.
Напомним, что последний комментатор не так уж и далёк от истины. Американское издание The Washington Post уже назвало автора слива сторонником президента США Дональда Трампа и агентом российских спецслужб.

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