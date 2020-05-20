"Посадят или сбежит? Наградят!": В России нашли ответ о будущем для Порошенко

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением" после обнародования записи его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. По ситуации высказался военный эксперт и главный редактор журнала Национальная оборона, а также директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Речь идёт о переговорах, в ходе которых Порошенко согласился уволить генпрокурора Украины за миллиард долларов, а также хвастал, что ему удалось поднять тарифы ЖКХ не на 75%, а на все 100%. Записи обнародовал один из депутатов Верховной рады.

"Против Петра Порошенко возбудили дело о госизмене. Посадят или сбежит?" – написал Игорь Коротченко в Twitter. "Кто ж его посадит? Он же памятник..." - отвечает в комментариях Евгений Ильдюганов @UdjinES. "Наградят", - предсказывает JuveOne @Juve__One. "Скоропостижно скончается, и всех собак повесят на него", - предполагает Александр 2 @DC7aGx2eAEQv05A. "Признают "отсутствие состава преступления" или обвинят в этом Россию и Путина" - уверен Сергей Николаевич @Serg_Shu.

Напомним, что последний комментатор не так уж и далёк от истины. Американское издание The Washington Post уже назвало автора слива сторонником президента США Дональда Трампа и агентом российских спецслужб.