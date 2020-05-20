|
"Посадят или сбежит? Наградят!": В России нашли ответ о будущем для Порошенко
20 мая 2020, 23:55 • 75 • Политика
Против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене. "Посадят или сбежит?" - интересуется военный эксперт Игорь Коротченко. "Наградят!" - отвечают ему в комментариях российские пользователи.
В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением" после обнародования записи его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. По ситуации высказался военный эксперт и главный редактор журнала Национальная оборона, а также директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Речь идёт о переговорах, в ходе которых Порошенко согласился уволить генпрокурора Украины за миллиард долларов, а также хвастал, что ему удалось поднять тарифы ЖКХ не на 75%, а на все 100%. Записи обнародовал один из депутатов Верховной рады.
Напомним, что последний комментатор не так уж и далёк от истины. Американское издание The Washington Post уже назвало автора слива сторонником президента США Дональда Трампа и агентом российских спецслужб.
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 мая 2020, 23:55
|
15 мая 2020, 17:50
|
14 мая 2020, 01:55
|
18 мая 2020, 01:50
|
15 мая 2020, 07:55
|
20 мая 2020, 07:55
|
19 мая 2020, 00:55