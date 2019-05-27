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"Посадить на 15 суток": Простые журналисты и главреды медиахолдингов вынесли свой вердикт чиновнику из Хакасии

27 мая 2019, 21:39  •  13 • Политика
В Хакасии глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" за неудобные вопросы. Чиновника уже исключили из "Единой России", а СК завел уголовное дело. Зайцев уверяет, что стал жертвой спланированной провокации, а журналисты его подставили. В то же время после этого эпизода в журналистской среде вынесли свой вердикт чиновнику из Хакасии. По словам журналистов, как минимум чиновника следовало бы отправить за решетку на 15 суток.
Интервью с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым для канала "Россия 24" обернулось потасовкой. Чиновник попытался вырвать у журналиста микрофон, а затем и вовсе вытолкал из кабинета. Теперь Зайцев рискует лишиться не только работы и места в партии, но и свободы.

Что произошло

В эфире федерального телеканала "Россия 24" была показана видеозапись, на которой глава Ширинского района Сергей Зайцев отбирает у корреспондента микрофон и выталкивает его из кабинета. В сюжете утверждается, что причиной нападения чиновника на репортёра стали неудобные вопросы о судимости главы района и коррупции. Сам Зайцев заявляет, что журналисты в течение 10 минут намеренно выводили его из себя, а произошедшее и показанное в эфире является спланированной провокацией.

Реакция на инцидент

Запись нападения чиновника на журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Владимир Соловьев потребовал наказать госслужащего по всей строгости закона, как это было с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. Телеведущий подчеркнул, что статус чиновника у нападавшего должен рассматриваться, как отягчающее вину обстоятельство, так инцидент - это жирное пятно на репутации власти.
В партии "Единая Россия" выразили солидарность с мнением Соловьева. Чиновника исключили из партии и пообещали поставить вопрос о том, соответствует ли он занимаемой должности. Полномочия Зайцева были приостановлены. Также в пресс-службе ЕР назвали произошедшее приступом "белой чиновничьей горячки", а поведение Зайцева "неадекватным" и "недопустимым".
Тем временем, правоохранительные органы Хакасии завели на чиновника уголовное дело. Зайцев проходит по статье "Препятствие деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенное с насилием над журналистом". Максимальное наказание по этой статье - шесть лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Позиция чиновника

Сергей Зайцев утверждает, что стал жертвой спланированной провокации. По его словам, журналисты в течение 10 минут намеренно выводили его из себя.
"Обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы. И это на протяжении десяти минут", - заявил глава Ширинского района Хакасии.

Мнение журналистского сообщества

Журналист Аркадий Мамонтов считает, что даже если слова Зайцева соответствуют истине и репортер действительно каким-то образом вывел чиновника из себя, это всё равно говорит не в его пользу. Если чиновник не способен контролировать себя, он не способен руководить другими, заявил он.
"Это говорит о том, что руководитель слабый, ненадёжный, неумеющий разговаривать и принимать решения. И что этого руководителя надо снимать. Потому что только слабые люди, которые не умеют разговаривать, которые не умеют принимать решения, который не способны работать, может поднять руку на человека, который просто задал вопрос", - сказал Мамонтов в интервью Царьграду.
Главный редактор газету "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин выразился ещё более однозначно. По его мнению, чиновника следует наказать, и двух мнений в этом вопросе быть не может. Своим поступком Зайцев нарушил целый ряд законов, начиная от просто хулиганство до препятствования деятельности представителя СМИ, подчеркнул главред КП. Сунгоркин считает, что Зайцева следует, как минимум, посадить на 15 суток в СИЗО.
"Никаких объяснений, оправданий на эту ситуацию быть не может. Вот мой комментарий", - сказал Сунгоркин в беседе с Царьградом.

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