"Порвать экономику России в клочья": В НАТО попытались "расшифровать" понятие "гибридных войн"

Доклад был подготовлен главой отдела гибридных проблем и энергетической безопасности Управления новых вызовов безопасности НАТО Михаэлем Рюле. Как говорится в докладе, новая эпоха гибридных войн началась после "аннексии" Россией Крыма в 2014 году.

"Эффективное применение Россией комплекса дипломатических, политических, экономических, военных и электронных инструментов в целях аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе ознаменовало собой новую эпоху гибридных операций", - говорится в докладе.

История вопроса

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам референдума 18 марта 2014 года, на котором жители полуострова одобрили воссоединение с Россией. Москва не участвует во внутреннем конфликте на юго-востоке Украины, о чём много раз заявляли российские официальные лица.

Однако после этого Запад начал вырабатывать концепцию сдерживания "гибридных вызовов". В то же время этим усилиям мешает отсутствие чёткой терминологии и крайнее обобщение случаев современной гибридной войны, поясняют эксперты НАТО.

Путаница в терминологии

На Западе нередко считают "гибридной войной" любые нежелательные действия оппонентов, отмечают эксперты НАТО. Кроме того, из-за нехватки ярких примеров "гибридных операций" исследователи делают слишком общие выводы, зачастую игнорирующие геополитический контекст, указывают авторы доклада.

В качестве примера доклад приводит мнение, что Россия якобы может аннексировать территории стран Балтии, как она уже это якобы "сделала" с Крымом. Однако Украина в 2014 году представляла собой совсем иной случай, чем Прибалтийские страны, которые не только входят в НАТО и Евросоюз, но и не так сильно связаны с Россией, как Украина, говорится в докладе.

Кроме того, сдерживанию гибридных вызовов мешает неопределённая роль военных средств, отмечают авторы. Неясно, где грань, за которой невоенные действия следует считать военными, особенно если противник обладает сильной армией, говорится в документе.

Одна из проблем - искажённый образ оппонента, зачастую предстающего неким "суперзлодеем", который хочет навредить Западу, не провоцируя военный ответ. В этом случае сдержать противника невозможно, сама концепция сдерживания теряет весь смысл, считает автор.

Последняя проблема, указанная в докладе, - деполитизация исследований. Западные стратеги изучают средства соперника без учета его интересов и задач, которые он хочет решить, прибегая к гибридной войне, указывают авторы.

Возрождение холодной войны

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что именно Запад развязал гибридную войну. Серия переворотов на пространстве бывшего СССР, попытки изолировать Россию и порвать в клочья её экономику - всё это попытки возродить холодную войну, заявил он в разговоре с RT.